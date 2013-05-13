美元连升三日 受美国零售数据扶助

* G7会议后日圆兑美元和欧元触及低点

* 美国4月零售销售意外小增

* 欧元下滑，受欧洲央行管委维斯科的讲话影响

路透纽约5月13日 - 美元兑日圆和欧元周一连升第三个交易日，因美国零售销售数据缓和了对全球最大经济体-美国经济放缓的担忧。

上周兑日圆升穿100日圆关口的美元继续扩大涨幅，兑日圆触及2008年10月来最高，因周末七国集团(G7)财长会议没有直接批评日本的货币政策。

美元表现出众，大致可归因于央行政策的不同，日本采取了激进的宽松货币政策，市场担心欧洲央行可能实施负存款利率，形成对比的是投资人预期美联储将在今年稍后逐步缩减购买资产的规模。

数据显示美国4月零售销售意外增加，因家庭购买汽车、建材等一系列商品，直指经济的潜在力道，美元进一步获得提振。

过去三个月就业增长相对强劲，而就业市场状况是美联储政策的关键决定因素。

“G7会议的言论大致是支持日本政策的，而日本代表在离开伦敦时也宣告胜利，指没有G7成员国反对该国积极的、财政宽松政策，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，“如果日圆继续以目前速度下滑，G7可能会改变论调-但目前而言，没有什么外源性压力。”

美元兑日圆纽约尾盘升0.2%，报101.84日圆，在路透交易平台盘中高见102.14日圆，为2008年10月来最高，因投资人认为G7会议结果是卖出日圆的信号。

多位美联储官员将讲话，为美联储退出政策和缩减购债计划提供新的信息。

周末华尔街日报刊文称美联储正研究减少购债的计划，但没有提及时机。

“本周有多位美联储官员讲话，但上次货币政策会议讲的很清楚了，他们对减少或增加刺激措施这两方面都有争论，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略全球主管Win Thin表示。

美联储主席伯南克将于5月22日在国会联合经济委员会上对美国经济前景发表证词陈述。

美国第二季经济成长可能从库存上获得提振，在今年首季企业库存不多。今日公布的另一数据显示，3月汽油库存连续第二个月持平。

交易商表示，美元兑日圆升穿102日圆后投资人锁定获利，短期内美元可能走势挣扎，据报在102.50日圆有选择权阻力。但多数投资人预计日圆将进一步走软，许多投资人预计日圆兑美元将跌向105日圆。

周一在Reuters Dealing，有约26亿美元的日圆易手，4月的第一个周一为19.8亿美元。

**欧元下滑**

欧元兑美元跌0.1%，报1.2974美元，因此前欧洲央行管委维斯科称，ECB可能会把存款利率从目前的零值调降，以扶持摇摇欲坠的欧元区经济。

如果欧洲央行真的将存款利率降至负值，存在欧洲央行的银行未借出的闲置资金将被收取费用。

维斯科讲话后，路透调查显示，25家欧元货币市场交易商中有22家表示预计欧洲央行不会将存款利率降至零以下，符合上周对更多分析师调查的结果。

另外，意大利周一标售的三年期公债得标利率降至1月来最低，因欧洲央行的支持带动对欧元区负债沉重国家债券的需求。

根据路透数据，欧元兑日圆升0.1%，报132.15日圆，此前触及三年高位132.39日圆。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2975 1.2992 -0.13 -1.66 1.3194

美元/日圆 101.82 101.58 +0.24 +17.39 86.74

欧元/日圆 132.09 132.04 +0.04 +15.41 114.45

美元/瑞郎 0.9568 0.9566 +0.02 +4.51 0.9155

英镑/美元 1.5297 1.5363 -0.43 -5.87 1.6251

美元/加元 1.0104 1.0098 +0.06 +1.84 0.9921

澳元/美元 0.9951 1.0020 -0.69 -4.25 1.0393

欧元/瑞郎 1.2423 1.2428 -0.04 +2.88 1.2075

欧元/英镑 0.8481 0.8456 +0.30 +4.52 0.8114

新西兰元/美元 0.8247 0.8298 -0.61 -0.43 0.8283

美元/挪威克朗 5.7990 5.7890 +0.17 +4.24 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5245 7.5230 +0.02 +2.51 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6085 6.5930 +0.24 +1.69 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5772 8.5785 -0.02 -0.01 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日

涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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