美元下滑 受欧元区通胀和美国GDP数据影响

* 欧元区通胀意外持稳，带动欧元上升

* 美国下修GDP数据，殃及美元

* 美元兑卢布反弹

路透纽约2月28日 -美元兑欧元跌至两个月低点，本月表现为去年4月来最差，今日公布的数据显示欧元区通胀稳定，且美国下修第四季经济成长。

欧盟统计局周五公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，增幅与1月及去年12月一致。去年11月和10月HICP同比分别增长0.9%和0.7%。路透访问的分析师原预计通胀率将降至0.7%。

数据显示通胀稳定迹象，令对欧洲央行可能早至下周将放宽货币政策的预期降温。

“所有人可能都在重新调整对欧洲央行放宽货币政策将多积极的预期，”Cambridge MercantileGroup首席市场策略师Mark Frey表示。

美国商务部美周五公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.4%，预估为增长2.5%，前值为增长3.2%，第三季为大涨4.1%。

数据引发对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能暂停缩减月度购债计划的担忧，分析师表示，美联储购债会帮助拉低利率，带动资金流入美国以外较高收益资产，这对美元不利。

“如果之后的数据和今年看到的一样疲弱，美联储可能放缓缩减宽松货币政策，”CambridgeMercantile的Frey表示。

欧元兑美元触及1.3824美元的日高，为12月底来首见。纽约尾盘报1.3807美元，升0.7%，本月欧元兑美元大涨2.4%，为4月来表现最好的一个月。

美元指数.DXY尾盘跌0.7%，报79.763，该指数录得9月来表现最差的一个月，因对美联储缩减购买资产步幅不确定。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投机商最近一周缩减对美元的押注，净多头降至近四个月最低。

美元兑日圆也跌0.3%，报101.84日圆。

因市场担心人民币下挫以及乌克兰紧张局势，日圆被投资人视为最佳的避险货币。

**美元兑卢布反弹**

美元兑卢布反弹，尾盘升0.11%，报36.045卢布，结束自2月26日触及五年低点后卢布的释然性升势。

尽管卢布兑美元小跌，但乌克兰格里夫尼亚兑美元守住涨幅，尾盘美元大跌7.62%，报9.7格里夫尼亚，周四格里夫尼亚触及10.6的纪录低点。

人民币兑美元在欧洲汇市有所反弹，但本周仍大跌了0.87%，为历来最大周度跌幅。

多数西方银行分析师认同，中国央行的举动旨在逼出一些过去10年因人民币兑美元稳步上涨而不断增加的投机性资金。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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