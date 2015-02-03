美元兑主要货币创2013年10月以来表现最差一天

路透纽约2月3日 - 美元兑主要货币周二创2013年10月以来表现最差一天，因最近美国经济数据疲弱且围绕希腊债务问题的担忧减弱。风险偏好受到提振，帮助澳元收回失地。

欧元兑美元触及近两周高点1.15340美元。一系列疲弱的美国数据削弱了市场对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于6月前升息的信心，从而损及美元，并促使许多欧元空头回补。

这股趋势在周二得到增强，一天前希腊新政府提出结束与国际金主之间对立状态的方案，缓解了关于希腊可能退出欧元区的担忧。美元指数当日下跌近1%。

“很显然这只是自身不断增强的空头回补带来的大幅波动，”零售外汇经纪商FXCM旗下部门DailyFX.com的量化策略师David Rodriguez在谈到欧元上涨的时候说道。

周二美国数据的表现持续疲弱，12月美国工厂新订单大幅下降。

不过，欧洲央行虽启动大规模购债计划，但欧元仍未远离1月26日触及的11年低位1.1098美元。

希腊情势略见缓解，加上油价持续回升，提振风险胃纳，促使交易商买进澳元与新西兰元等之前被抛售的货币。周二澳洲央行宣布降息后，这两种货币皆触及多年低位。

澳元兑美元最新报价大致持平，此前曾触及接近六年低位0.7627美元。新西兰元从接近四年低点反弹，最新上涨1.15%，报0.7384美元。

“大家把焦点都放在风险题材，我认为这为那些兑美元已经重挫的货币提供了支撑，”纽约法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Mark McCormick表示。

瑞郎追随欧元走势，兑美元温和上涨，瑞郎兑美元周一触及逾两周低位。

欧元最新上涨1.28%，报1.14850美元；美元兑瑞郎最新下跌0.29%，报0.92470瑞郎；美元兑日圆JPY=EBS则是小跌至117.485日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1479 1.1340 +1.23 -5.11 1.2097

美元/日圆 JPY= 117.55 117.58 -0.03 -1.78 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 134.94 133.33 +1.21 -6.79 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9243 0.9283 -0.43 -7.02 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5166 1.5038 +0.85 -2.61 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2415 1.2566 -1.20 +6.86 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7791 0.7801 -0.13 -4.62 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0606 1.0523 +0.79 -11.81 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7565 0.7542 +0.30 -2.45 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7355 0.7296 +0.81 -5.67 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.5166 7.6477 -1.71 +0.60 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6275 8.6724 -0.52 -4.55 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2130 8.3146 -1.22 +5.36 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4347 9.4314 +0.03 -0.36 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 张涛/陈宗琦；审校 李婷仪/郑茵)

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