美元跌至九周低位 因美国GDP数据远逊预期

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透纽约4月29日 - 美元周三跌至九周低位，因数据显示美国首季经济成长放缓的幅度超过预期，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将以渐进步伐升息的预期。
不过，美元在美联储公布政策声明后缩减跌幅。但本月仍可能收跌，美元之前连涨九个月。
联储在声明中承认经济表现普遍疲弱，使其至少到9月才升息的可能性增加。美联储称，经济成长在冬季的几个月放缓，部分受累于临时性因素。联储在3月声明中则表示，经济成长有所放缓。[nL4S0XQ5FO]联储声明支撑了美元。
“决策者仍认为成长放缓的主要动因是‘暂时性’的，这表明他们对经济的看法可能较近期数据反应的情况略微乐观，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。
美元指数.DXY触及2月底以来最低，连跌第六日。
周三公布的数据显示，美国经济首季成长年率仅为0.2%，远低于第四季2.2%的增幅，和增长1.0%的市场预期。
纽约汇市尾盘，美元指数回落0.9%，报95.217，在联储声明公布后削减跌幅。美元指数盘中跌至九周低位94.678，过去三周累计下跌4.5%。
“看似市场有些操之过急，认为美联储声明的基调会更加温和，”AFEX的外汇交易员Tim Harling表示。
欧元攀升至八周峰值，受助于美元走低。欧元兑美元EUR=上扬1.1%，报1.1102美元，因数据显示，3月欧元区银行对家庭和企业的放贷三年来首次增长。
汤森路透平台上的欧元/美元成交额约为52.5亿美元。数据还显示，欧元/美元周三成交额较一个月均值高出约183%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1129 1.0980 +1.36 -8.00 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.02 118.84 +0.15 -0.55 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 132.39 130.49 +1.46 -8.55 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9390 0.9551 -1.69 -5.54 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5436 1.5336 +0.65 -0.88 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2019 1.2033 -0.12 +3.45 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.8007 0.8022 -0.19 -1.97 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0451 1.0491 -0.38 -13.10 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7204 0.7158 +0.64 -7.11 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7680 0.7714 -0.44 -1.50 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.5200 7.6380 -1.54 +0.64 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3688 8.3870 -0.22 -7.42 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3282 8.5134 -2.18 +6.83 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2708 9.3574 -0.93 -2.09 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红/张荻; 审校 李军/龚芳)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。