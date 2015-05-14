美元走低 美疲弱数据压制第二季经济反弹的希望

路透纽约5月14日 - 美元兑一篮子主要货币周四持于1月来最低水准附近，此前美国公布的生产者物价数据疲软，挑战美国经济成长反弹的希望，且巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)会推迟升息的观点。

美国劳工部公布，4月最终需求生产者物价指数下滑0.4%，为今年第三次下跌。尽管数据显示，上周美国初请失业金人数减少，暗示美国就业市场根基更稳健，但通胀数据巩固了美联储将保持温和的观点。

“我们需要更清晰的看到美国经济成长基本趋势真的比首季数据所显示的强”，美元才能恢复升势，巴克莱汇市研究部门全球主管Jose Wynne称。

他表示，巴克莱仍预计美联储将在9月升息，尽管通胀压力减轻。美联储的通胀目标为2%。

美元指数仍接近盘中稍早触及低点93.133，这是1月22日欧洲央行宣布量化宽松政策以来的最低水准。

欧元兑美元EUR=EBS升0.35%，报1.13965美元，稍早触及约三个月高位1.14450美元。

今日公布的美国生产者通胀数据，令投资人对美国首季经济成长疲弱可能持续至第二季的担忧加重。周三美国政府公布的4月零售销售数据也不及预期。

美元指数势将连跌第三周。去年5月初至今年3月中，美元指数大涨逾26%，主要是因预计美联储将升息。

“升息的可能性正慢慢被令人失望的美国经济数据所消磨掉，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza称。

美元指数纽约尾盘跌0.18%，报93.452，美元兑瑞郎CHF=EBS跌0.43%，报0.91300瑞郎，盘中稍早触及一周低点0.90785瑞郎。

美元兑日圆JPY=EBS升0.07%，报119.235日圆，稍早触及两周低点118.885日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1408 1.1355 +0.47 -5.70 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.13 119.14 -0.01 -0.46 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.94 135.27 +0.50 -6.10 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9126 0.9165 -0.43 -8.20 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5774 1.5743 +0.20 +1.29 1.5573

美元/加元 CAD= 1.1980 1.1954 +0.22 +3.12 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.8074 0.8110 -0.44 -1.15 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0407 1.0408 -0.01 -13.46 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7233 0.7207 +0.36 -6.73 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7494 0.7482 +0.16 -3.89 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.3619 7.3844 -0.30 -1.47 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4142 8.3920 +0.26 -6.91 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2362 8.2374 -0.01 +5.65 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3999 9.3541 +0.49 -0.73 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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