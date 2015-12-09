美元下挫 投资者重新评估欧美央行政策分化前景

路透纽约12月9日 - 美元周三大跌，因投机者对欧元走低的押注受到欧洲央行管委诺沃特尼的言论打击，他的讲话使人对欧美央行政策分化的前景抱有更大怀疑。

欧元和日圆兑美元均触及一个月高位，交易商扭转推动美元兑欧元和日圆升至数月高位的趋势。

美元兑欧元和日圆跌至美国10月非农就业报告公布以来的最低水准。11月6日出炉的这份意外强劲的报告全线推高美元。

欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼周三的言论搅动汇市走势。诺沃特尼表示，市场过度估计了欧洲央行在12月3日政策会议上可能采取的行动，他指“市场分析师犯了大错”。

欧洲央行上周宣布，下调已为负值的存款利率，但没有追加量化宽松计划，从而令投资者失望。欧洲央行的决定使欧元当日劲升3.1%，录得2009年3月来最大单日百分比升幅。

分析师将欧元大涨归因于投资者对美元将进一步上涨的巨大押注被欧洲央行的决定干扰的事实。分析师说，周三部份美元抛盘是因为投资者继续结清部份欧元空头头寸。

“诺沃特尼的言论带动今日走势，适值市场在寻找信息，而诺沃特尼则是今日唯一一位发表讲话的央行官员。”Chapdelaine ForeignExchange董事总经理Douglas Borthwick说。

欧元兑美元劲升1.2%，最新报1.1025美元，英镑兑美元涨1.18%，报1.5182美元。美元兑日圆大跌1.45%，报121.14日圆。

Borthwick说，许多投资者所持有的头寸，是预期欧洲央行将出台进一步刺激计划，与美联储升息的政策前景形成对照。他补充说，欧洲央行没有追加量化宽松政策，使投资者的一半预期落空。

自此美元反弹，因投资者预期美元将重拾近期涨势，但Borthwick补充说，诺沃特尼的讲话巩固欧洲央行可能不会扩大刺激计划的观点。

“人们以为欧洲央行会作出让步，尝试淡化措辞，但诺沃特尼今日却表示，‘你知道吗？欧洲央行的决定是正确的。’”他说。

美元兑瑞郎、瑞典克朗和挪威克朗亦大跌逾1%。挪威克朗兑美元周二曾因油价骤降而跌至13年低位。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1025 1.0893 +1.21 -8.86 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.42 122.90 -1.20 +1.45 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 133.85 133.89 -0.03 -7.54 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9827 0.9919 -0.93 -1.15 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5180 1.5006 +1.16 -2.52 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3575 1.3583 -0.06 +16.84 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7227 0.7214 +0.18 -11.52 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0837 1.0808 +0.27 -9.89 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7255 0.7254 +0.01 -6.45 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6718 0.6642 +1.14 -13.84 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.6599 8.7683 -1.24 +15.90 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5549 9.5596 -0.05 +5.71 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4094 8.5101 -1.18 +7.88 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2675 9.2754 -0.09 -2.13 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)