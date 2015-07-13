美元走强 因希腊债务协议达成后市场焦点转向美联储

路透纽约7月13日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周一上扬，因在希腊与国际债权人达成协议后，市场焦点重新回到美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月升息的可能性上。

欧元区领导人同意磋商一项规模达860亿欧元的救助方案，以使处于破产边缘的希腊留在欧元区，但要求希腊接受严格的外部监督。

如果这次欧盟峰会没能达成协议，希腊经济将跌入深渊，该国的银行将滑向崩溃的边缘，希腊将不得不发行自己的货币，并退出欧元区。

分析师称，尽管希腊的未来仍不确定，但债务协议使投资者将关注焦点转向了美联储可能在9月升息的前景。美联储主席叶伦和波士顿联储总裁罗森格伦上周五发表的讲话暗示，那种情形可能发生。

叶伦本周稍后将在美国国会作半年度证词陈述。

“除非新出炉的经济数据表现疲弱，否则美联储将在9月升息，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示。

美国与欧洲收益率差不断扩大也扶助美元，Chandler说。希腊与债权人达成协议后，美国公债价格回落，德债价格却上扬，10年期美国公债较可比德债收益率差扩阔9个基点，美国公债收益率远高于可比德债。

欧元兑美元急跌近1.5%，触及1.10美元之下的日低，后反弹，尾盘报1.1006美元。美元兑日圆触及一周高位123.535日圆。

分析师称，油价回落也重压欧元，因伊朗与六大国看似接近达成核协议。一旦达成协议，将有更多伊朗石油流入国际市场。

“油价持续下跌增加了全球通胀下滑的可能性，”TJM Brokerage的外汇部联席主管Richard Scalone说，“欧洲因此受到的影响超过了美国。”

欧洲央行推出1万亿欧元购债计划部分是为了对抗通缩。

美元兑瑞郎尾盘上扬1.10%，报0.9496瑞郎。美元指数升0.77%，报96.769。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1002 1.1162 -1.43 -9.05 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.42 122.74 +0.55 +3.13 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.75 136.94 -0.87 -6.23 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9502 0.9389 +1.20 -4.42 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5486 1.5524 -0.24 -0.56 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2739 1.2655 +0.66 +9.65 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7405 0.7436 -0.42 -9.34 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0451 1.0471 -0.19 -13.10 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7107 0.7187 -1.11 -8.36 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6690 0.6722 -0.48 -14.20 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0843 8.0139 +0.88 +8.19 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8953 8.9475 -0.58 -1.59 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4827 8.4314 +0.61 +8.82 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3422 9.4121 -0.74 -1.34 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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