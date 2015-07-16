美元升至七周高位 因美联储升息预期升温

路透纽约7月16日 - 美元周四升至七周高位，而欧元下挫，因美国初请失业金数据巩固了市场对美国今年将升息的预期。

在昨日美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示今年稍晚将进行近十年来首次升息后，美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数意外减少。对许多投资人而言，该数据预示可能早至9月就将升息。

美元指数.DXY触及5月27日来最高，尾盘升0.50%。

欧元兑美元EUR=尾盘跌0.70%，报1.0875美元，盘中低见1.0857美元，为5月底来首见。之前在希腊议会通过撙节措施后，欧元一度小涨。

欧元兑日圆EURJPY=也下滑，尾盘跌0.35%，报135日圆。

“希腊题材已围绕欧元多时，”Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“目前该因素退居次席，而对美元的有利因素和对欧元的不利因素走上前台。”

受经济成长迟缓困扰的欧洲政策制定者还在下调利率和购买公债，而美联储官员则接近升息，这令美国资产对投资人而言相对收益更高。

“由于希腊问题有所解决，市场焦点回到欧元区、英国和美国的货币政策差异，”Western Union企业对冲经理Tobias Davis表示。

他指出，美元两个月欧元远期互换EUR2M=ICAP成本上升是美国升息预期升温的表现。

美元兑日圆JPY=涨0.30%，报124.13日圆。美元兑英镑GBP=跌0.50%。近几日英镑大涨，部分是因英国官员暗示升息。

新西兰公布的通胀数据疲弱，令新西兰元卖压加重。新西兰元兑美元NZD=低见0.6498美元的2009年来最低。之前，新西兰元就已因备受关注的乳制品拍卖而承压。拍卖结果显示，全球乳制品价格跌至12年半低点。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0874 1.0947 -0.67 -10.11 1.2097

美元/日圆 JPY= 124.14 123.76 +0.31 +3.73 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 134.97 135.47 -0.37 -6.77 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9576 0.9512 +0.67 -3.67 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5605 1.5635 -0.19 +0.21 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2952 1.2912 +0.31 +11.48 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7400 0.7376 +0.33 -9.40 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0416 1.0417 -0.01 -13.39 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.6961 0.6997 -0.51 -10.24 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6506 0.6588 -1.24 -16.56 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1583 8.1527 +0.07 +9.18 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8734 8.9255 -0.58 -1.83 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5490 8.5069 +0.49 +9.67 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2970 9.3114 -0.15 -1.81 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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