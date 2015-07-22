美元止跌反弹 英国央行会议记录提振英镑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月22日 - 美元周三上涨，昨日录得一个月最大单日跌幅，英镑走强，因英国央行上次货币政策会议记录暗示一些委员支持升息。
在日本央行总裁黑田东彦周二表示，预计通胀将加速，并表示不需要追加量化宽松政策后，日圆周三兑美元持稳，兑欧元走强。
分析师表示，因希腊债务危机缓和，交易商还在揣摩美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息的时机，本周汇市表现无精打采。
“市场没什么方向，”野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud表示，“随着商品价格下滑，美元显示出一些力道。海外市场有一些厌恶风险情绪。”
美元指数.DXY升0.3%，报97.595。周二美元指数下挫0.71%，为6月17日来最大单日跌幅，部分因美国企业业绩疲弱。
今日美国公布6月成屋销售年率升至八年半最高，带动美元涨至日高。
商品价格走软也支撑了美元的小幅反弹。布兰特原油期货LCOc1收低1.6%，现货金XAU=降至五年低点。
英镑兑美元GBP=D4升0.25%，报1.5599美元，英镑兑欧元EURGBP=D4升0.6%，报0.6991英镑。
根据英国央行公布的7月8日会议记录，在英国央行总裁卡尼近期表示可能在年底左右升息后，多位委员的态度转向赞成升息。
减少货币刺激措施的预期也提振日圆。周二，日本央行总裁黑田东彦暗示不再需要更多量化宽松政策，因他认为就业市场吃紧推高通胀。
日圆兑美元JPY=下滑0.2%，报124.07日圆，欧元兑日圆EURJPY=跌0.2%，报135.28日圆。
包括澳元、新西兰元和加元等商品货币仍下滑，在过去一个月商品货币受美元大涨拖累。
新西兰元兑美元NZD=D4跌0.7%，报0.6585美元，略高于上周触及的六年低点，市场焦点转向周四新西兰央行的货币政策决定，分析师预计将降息至少25个基点。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0933 1.0936 -0.03 -9.62 1.2097
美元/日圆 JPY= 123.94 123.87 +0.06 +3.56 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 135.44 135.45 -0.01 -6.44 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9594 0.9582 +0.13 -3.49 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5613 1.5557 +0.36 +0.26 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3030 1.2944 +0.66 +12.15 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7373 0.7417 -0.59 -9.73 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0488 1.0480 +0.08 -12.79 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.6992 0.7031 -0.55 -9.84 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6565 0.6623 -0.88 -15.80 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.1565 8.1019 +0.67 +9.16 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9148 8.8704 +0.50 -1.38 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5927 8.5450 +0.56 +10.23 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4001 9.3517 +0.52 -0.73 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/徐文焰; 审校 利棣儿/龚芳)
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