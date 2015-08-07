综述：美元强者恒强 淡市中一枝独秀

整理 白云

路透北京8月7日 - 油价持续下挫，本周初市场一度聚焦加元和澳元等商品货币，其中加元触及11年低点，美元则以守势开局。随后拥有决策投票权的亚特兰大联储总裁洛克哈特表态将支持美联储9月升息，美元多头弃守为攻，再加上此间美国出炉的经济数据强劲，令升息预期得到巩固，美元维持强势的底气变得更足。

与美联储一样正向升息周期迈进的英国央行，周四宣布维持利率不变，且投票支持升息的决策委员只有一位，并预计通胀率将由零水平缓慢上升，导致升息预期推迟。其他主要央行方面，澳洲央行维持利率不变，但意外软化了希望本币贬值的立场。日本央行亦维持利率和现有货币刺激政策不变。

展望下周，数据和央行政策面相对清淡。可重点关注中国进出口贸易、CPI和PPI数据；欧元区、德法意三国的GDP和通胀数据，还有美国的零售销售、企业库存、PPI、工业生产、消费者信心等数据。

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**美元强势一枝独秀**

美元本周以守势开局，但其后在良好经济数据和官员力挺加息下，得以维持上行趋势，证明并巩固了自己的强势货币地位，也给夏季沉闷的淡市平添热闹气氛。

周二华尔街日报报导称，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要严重恶化，他才不会支持9月加息。洛克哈特被认为是中间派，也是今年拥有政策投票权的五位地方联储总裁之一，他的这番言论无疑是对美元的重大利好，美元指数因此在周三亚洲时段触及三个半月高位98.218。

为本周美元走势压轴的大事件是美国非农就业报告。“周五将出炉的就业数据是重大事件，”Brown Brothers Harriman & Co新兴市场策略部门全球主管Win Thin表示，“美联储准备好升息，如果就业数据强劲，增幅超过20万，那么升息就能在正轨上。”

据路透最新的汇率调查显示，美联储的确最早可能于下月升息，而美元未来一年能涨多少，将取决于货币政策的进程。受访的逾60位分析师中，绝大多数预期美联储在9月升息，只有四位预期12月升息。

“9月升息还是12月升息，对汇市而言没什么太大区别：更重要的是美国紧缩周期的步伐，”意大利裕信银行外汇策略全球主管Vasileios Gkionakis说。“第二次升息的时点可能比第一次更重要，因为那会揭示更多有关升息路径陡峭程度的信息。”

欧元/美元三个月后预计接近当前约1.08美元的水平，六个月后料跌至1.05美元，一年后料将仍在这一水准附近交投。而英镑/美元一个月后料接近当前的1.56美元，六个月和12个月后料在1.53美元。

**加元下跌风险仍高**

商品货币加元/美元自2015年初以来下跌了近14%。据路透访问的外汇策略师，加元跌势可能接近结束，但由于能源价格下跌以及加拿大经济可能陷入衰退，阻力最小的方向仍然是下行。

国内经济疲弱，加上油价下挫，以及美元在美联储或将进行近十年来首次升息前上涨，打压加元/美元周二跌至1.32加元，创近11年低点。

路透访问的50名外汇策略师预测，加元/美元一个月和六个月后报1.31加元，一年后报1.30加元。在上月的调查中，预期分别是1.25、1.27和1.26加元。

**新兴市场货币人气继续溃散**

路透调查还显示，在美联储升息预期影响下，新兴市场货币在未来数月料将创下新低。拉美货币所受冲击可能最为严重，不过亚洲和非洲货币也将面临更剧烈的震荡。

据受访分析师的预估中值，巴西雷亚尔兑美元在一年内将进一步下滑1%，周四收报3.5354，今年以来已下跌近25%；南非兰特一年后料下跌约1%，土耳其里拉贬值将超过4%。

法国兴业银行分析师Dev Ashish和Bernd Berg称，眼下是做空拉美货币的难得好机会，未来几周，巴西雷亚尔兑美元将很快会跌向4.00。

亚洲货币中今年表现最差的是马币(林吉特)，市场愈发担心马来西亚央行会进一步干预市场支撑马币，但在外汇储备持续减少情况下，对该国央行的干预力道亦存怀疑。马币兑美元周四跌破3.9000，创近17年最低。印度和印尼卢比也料将贬值，但幅度不会那么大。(完)

(审校 屈桂娟)

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