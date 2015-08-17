美元走强 受助于美联储升息预期和人民币忧虑减退

路透纽约8月17日 - 美元周一走强，兑一篮子货币连升第三日，因交易员关注美联储可能升息，且对人民币贬值将引发“货币战争”的担忧消退。

美元指数.DXY上周触及一个月低位，之前中国人民银行意外安排人民币贬值，压制了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在9月升息的预期。

但中国人民银行上周五小幅上调了人民币汇率中间价，缓和了对中国政府有意让人民币进一步贬值的忧虑，市场再度将关注点转向全球主要经济体货币政策路径背离的现状上来。

“自中国政府让人民币贬值且其国内市场在一定程度上恢复稳定后，美联储收紧政策已成为外汇市场的默认题材，”Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore表示。

美元兑欧元盘中触及五日最高1.1063美元，后回落至1.1073美元，日内上扬约0.30%。欧元预计将保持疲弱态势，因欧洲央行将继续落实1万亿欧元的资产购买计划。

美元指数因预期美联储不久将开始升息而受益，尾盘上扬0.30%。

美元兑日圆上扬0.10%，报124.45日圆。美元兑英镑升0.35%，报1.5587美元。

纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低，因新订单和出货急剧下滑，数据公布后，美元涨幅收窄。

“数据引起了投资者的关注，”Gilmore说，“这是美联储9月还是12月升息的天平上12月一侧加上的又一个砝码。”

但稍后公布的全美住宅建筑商协会(NAHB)数据提振美元。数据显示，美国8月住宅建筑商信心指数升至追平近10年前水平后的最高水平。

投资者还在等待周三公布的美国通胀数据和美联储最新会议记录，以寻找联储何时结束近零利率，并在近10年来首次上调部分短期利率的时间的线索。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1080 1.1106 -0.23 -8.41 1.2097

美元/日圆 JPY= 124.38 124.30 +0.06 +3.93 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 137.75 138.04 -0.21 -4.85 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9791 0.9758 +0.34 -1.51 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5582 1.5643 -0.39 +0.06 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3077 1.3086 -0.07 +12.56 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7366 0.7369 -0.04 -9.82 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0839 1.0843 -0.04 -9.87 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7109 0.7097 +0.17 -8.33 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6570 0.6536 +0.52 -15.74 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2100 8.2345 -0.30 +9.88 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.0965 9.1507 -0.59 +0.63 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5331 8.5055 +0.32 +9.46 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4581 9.4464 +0.12 -0.11 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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