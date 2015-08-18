美元受楼市数据提振走强 升息预期推高英镑

路透纽约8月18日 - 美元兑欧元周二走强，因数据显示美国房屋开工接近八年峰值，提振了美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早在下月升息的预期。

中国股市急跌6%，促使很多投资者买入日圆和瑞郎等避险货币，带动这两种货币兑美元走强。英镑兑美元急升至七周高位1.5717美元。

美国商务部表示，7月美国房屋开工增加，因建筑商加快独栋屋建设的步伐。经季节性调整后，房屋开工年率上月为121万户，为2007年10月以来最高水平。

房屋开工数据超过了分析师的预期，且薪资、零售销售和工业生产等数据也十分稳健，表明美国经济第三季开局强劲，能应对美联储收紧政策带来的影响。

房屋开工数据公布后，美元指数.DXY逆转盘中颓势走强，最新上扬0.20%。

欧元兑美元EUR=最新回落0.50%，报1.1025美元。美元兑日圆JPY=小涨0.02%，报124.40日圆，稍早触及日高124.51日圆。

英镑受7月通胀数据强于预期提振，其中核心通胀触及五个月高位。

数据公布后，英镑攀升至七周高位1.5717美元，最新上扬0.5%，报1.5658美元。

通胀数据提振了英国央行将在未来几个月升息的预期，并扶助英镑兑欧元EURGBP=D4上涨超过1%。

稍早，中国上证综指和沪深300指数.SSEC .CSI300 双双暴跌逾6%，因投资者押注中国需求将降温，拖累依赖外贸的亚洲经济，并给全球复苏带来了更大的不确定性。

“在中国股市下滑影响下，避险情绪主导市场。在中国经济放缓及全球通缩大背景下，投资者对于美联储是否会升息持谨慎态度。这些因素均令美元承压，”荷兰安智银行外汇策略师Petr Krpata称。

美国公债投资者正在等待周三出炉的美国通胀数据和美联储发布最新会议记录。他们将仔细研读，从中寻找美联储何时结束近零利率政策，并上调部分短期利率的线索。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1018 1.1080 -0.56 -8.92 1.2097

美元/日圆 JPY= 124.39 124.38 +0.01 +3.94 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 137.12 137.75 -0.46 -5.28 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9766 0.9791 -0.26 -1.76 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5656 1.5582 +0.47 +0.53 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3057 1.3077 -0.15 +12.39 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7338 0.7366 -0.38 -10.16 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0773 1.0839 -0.61 -10.42 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7038 0.7109 -1.00 -9.25 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6597 0.6570 +0.41 -15.39 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2803 8.2100 +0.86 +10.82 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.1293 9.0965 +0.36 +1.00 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5512 8.5331 +0.21 +9.69 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4268 9.4581 -0.33 -0.44 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)

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