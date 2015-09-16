美元回软 受美国通胀下滑打压

路透纽约9月16日 - 美元周三下滑，因上月美国通胀意外下跌，压制了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周的货币政策会议上可能升息的预期。

在美国数据公布前，美元一度走强，受周二公布的消费者支出数据利多，提振美国公债收益率高涨支撑。

但美国公布8月消费者物价指数(CPI)意外下滑0.1%，为1月来首次下跌后，美元回吐涨幅。

利率期货交易商因此降低了对美联储周四升息的押注。根据CME Group的FedWatch程序，通胀数据公布后，交易商认为美联储周四将结束近零利率的可能性仅为21%，低于周二尾盘时的27%。

利率期货也显示10月升息的机率为39%，周二时为42%。

“美联储双目标之一的通胀仍远未达标，因此市场参与者或多或少的降低了对9月升息的预期。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.2%，报95.402，远离9月初所创的高位96.616。但美元指数也脱离周一因对美联储是否升息有疑虑而触及的两周低点。

欧元兑美元EUR=小涨至1.1275美元，在稍早因疲弱的欧元区通胀数据拖累下滑后反弹。欧元区通胀报告令投资人对欧洲央行可能在未来几个月内扩大量化宽松政策的预期犹存。

美元兑日圆JPY=升0.2%，报120.62日圆，日圆大致摆脱了标准普尔下调日本主权信贷评等的消息影响。

稍早，在美联储周三开始为期两日货币政策会议前，美国两年期公债US2YT=RR收益率升至逾四年高位，长债收益率也升至近两个月高位。

美国两年期公债US2YT=RR较可比德债DE2YT=RR利差扩阔至八年最高，一度扶助美元反弹。

成交清淡，多数投资人选择在美联储公布利率决定前离场观望。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1289 1.1266 +0.20 -6.68 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.55 120.42 +0.11 +0.73 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.11 135.66 +0.33 -5.98 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9711 0.9734 -0.24 -2.31 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5492 1.5341 +0.98 -0.52 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3168 1.3246 -0.59 +13.34 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7195 0.7141 +0.76 -11.91 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0965 1.0972 -0.06 -8.82 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7283 0.7341 -0.79 -6.09 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6366 0.6350 +0.25 -18.35 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1469 8.1927 -0.56 +9.03 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2001 9.2318 -0.34 +1.78 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2525 8.3098 -0.69 +5.86 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3237 9.3633 -0.42 -1.53 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/郑茵; 审校 利棣儿/龚芳)

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