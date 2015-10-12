美元指数触及三周低位，因对美国今年升息存疑

10月13日 - 路透纽约10月12日 - 美元周一几无变动，此前美元兑一篮子主要货币触及三周低位，因在全球经济不断走弱的情况下，投资者怀疑美国联邦储备委员会(FED/美联储)会否在今年稍晚升息。

美国短期利率留守在其近期交投区间的低端，令美元走弱，尤其是兑欧元。美元兑欧元所处的水准较3月触及的今年高位低近0.10美元。

美国市场交投清淡，因今日是美国联邦假期。

多数美联储官员近几日都曾表示，美联储仍可能在今年升息。美联储在9月维持利率不变，因全球经济面临风险和金融市场走势震荡。

美联储将在10月27-28日举行下次政策会议，且将在12月召开今年最后一次的政策会议。

路透访查的分析师预计可能在12月会议上升息，但利率期货走势暗示交易商预计更有可能在明年3月。

“目前市场预计美联储将在10月会议上按兵不动。我们将看看12月会议的决定如何，”4Cast Ltd.分析师Robert Zukowski说。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，尽管10月会议上美联储可能有足够的数据考虑是否升息，但12月会议上美联储将有“更多的”数据可供考虑。

美联储副主席费舍尔在周日表示，12月升息是“一个预期，不是一个承诺”。

美元指数降至三周低位94.619，之后回升至94.832，较周五尾盘几无变动。

美元兑日圆下滑0.2%，报119.96日圆，欧元兑美元小涨0.1%，报1.1363美元，此前触及三周高位1.1396美元。

不确定美国是否在今年升息，令新兴市场和商品相关货币兑美元在近几周反弹。

“美元兑欧元和日圆将进一步走弱，但这两种货币主要跟随汇市走势。更大的跌幅将集中在(美元兑)新兴市场货币，”加拿大满地可银行驻伦敦的策略师Stephen Gallo说。

澳元兑美元涨0.3%，至八周高位0.7360美元。澳元上周劲涨4%，录得2011年底来最大周度涨幅。

今日 上日 当日 今年以来 2014年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 EUR= 1.1355 1.1354 +0.01 -6.13 1.2097 美元/日圆 JPY= 120.02 120.25 -0.19 +0.28 119.68 欧元/日圆 EURJPY= 136.17 136.59 -0.31 -5.94 144.77 美元/瑞郎 CHF= 0.9620 0.9613 +0.07 -3.23 0.9941 英镑/美元 GBP= 1.5344 1.5303 +0.27 -1.47 1.5573 美元/加元 CAD= 1.2994 1.2941 +0.41 +11.84 1.1618 澳元/美元 AUD= 0.7359 0.7331 +0.38 -9.90 0.8168 欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0933 1.0919 +0.13 -9.09 1.2026 欧元/英镑 EURGBP= 0.7398 0.7410 -0.16 -4.60 0.7755 新西兰元/美元 NZD= 0.6716 0.6690 +0.39 -13.86 0.7797 美元/挪威克朗 NOK= 8.0898 8.0770 +0.16 +8.27 7.4720 欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.1977 9.1853 +0.13 +1.75 9.0392 美元/瑞典克朗 SEK= 8.1800 8.1944 -0.18 +4.93 7.7955 欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2947 9.3119 -0.18 -1.84 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)