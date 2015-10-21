美元兑新兴市场货币上涨 澳元因中国股市下挫拖累走软

路透纽约10月21日 - 周三在中国股市大跌后，投资人充分感受到美元兑新兴市场货币和澳元等商品货币的安全性。

在上证综指.SSEC大幅收低逾3%，再现近来的震荡行情，在尾盘时下挫后，中国市场再度抓住了投资人的眼球。其他新兴市场股市及货币也走势波动，因近期这些地区的数据暗示经济成长前景黯淡。

日圆兑美元JPY=触及逾一周低点，因数据显示该国9月出口增长大幅放缓，较上年同期仅增长0.6%，为去年8月以来最低增幅。

数据令投资人担心这一全球第三大经济体可能重陷衰退。这扶助美元兑日圆盘中多次升至120日圆，尾盘涨0.1%，报119.94日圆。

美元兑澳元上扬，由于澳洲与中国存在紧密的贸易联系，澳元通常被视为中国题材的流动性替代对象。纽约尾盘，澳元兑美元AUD=跌0.5%，报0.7214美元。

“美元的相对强势明显，但商品货币题材更为重要，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

美元兑加元大涨，尾盘升1.1%，报1.3125加元。在加拿大央行维持利率不变，但下调明后两年经济成长预估后，美元兑加元触及两周高位。

加拿大央行的声明“重压加元”，Lien称，“在新西兰，乳品价格下跌殃及新西兰元表现。总的来说，商品货币全线下挫。”

以原油为首的商品价格周三大跌，美国原油期货CLc1触及10月2日来最低的44.86美元。

美元兑南非兰特ZAR=劲升1.7%，报13.5089兰特。美元兑巴西雷亚尔BRL=升0.9%，报3.9410，逼近4雷亚尔关口。

不过美元兑欧元变动不大，因投资人静待周四欧洲央行货币政策会议。投资人预计欧洲央行将维持利率不变，且不会宣布进一步放宽政策，因周二欧元区公布了一系列强劲数据。

欧元兑美元EUR=尾盘持平在1.1340美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1336 1.1344 -0.07 -6.29 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.93 119.82 +0.09 +0.21 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.94 135.92 +0.01 -6.10 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9592 0.9557 +0.37 -3.51 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5416 1.5440 -0.16 -1.01 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3137 1.2976 +1.24 +13.07 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7208 0.7258 -0.69 -11.75 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0877 1.0851 +0.24 -9.55 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7345 0.7340 +0.07 -5.29 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6701 0.6749 -0.71 -14.06 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1867 8.1169 +0.86 +9.57 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2897 9.2131 +0.83 +2.77 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3283 8.3022 +0.31 +6.83 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4457 9.4218 +0.25 -0.24 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)