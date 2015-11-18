美元攀升至七个月高位 因美联储会议记录表明12月升息

路透纽约11月19日 - 美元兑一篮子货币周三触及七个月高位，市场交投震荡，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新会议记录表明，考虑到全球市场状况和美国经济改善，12月可能升息。

美元兑瑞郎升至10个月高位，美联储会议记录发布后，美元兑日圆升至8月以来最高水平。

会议记录表明，在今夏和初秋美国市场动荡和中国股市崩跌令美联储感到不安后，“大部分”决策者感到升息的条件“可能会在下次会议前得到满足”。联储意外决定在会后声明中直接提及可能在12月升息，只有“几位”委员对此表示担忧，认为这可能为升息预期提供了太强烈的暗示。

“会议记录应该令美元兑其他货币普遍走高，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

美联储官员周三关于提升利率的讲话，也巩固了12月升息的预期。在公开市场委员会(FOMC)拥有投票权的亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，全球市场在8月动荡后稳定下来，很快升息是合适的。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利和克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特，也不同程度呼应了洛克哈特的讲话。

根据CME Group的FedWatch，期货交易商认为美联储12月升息的机率为68%，低于今天上午的72%。

OANDA高级货币策略师Alfonso Esparaza称，美联储委员对美国经济前景进行讨论的事实可能减少了12月升息的可能性。

美元指数.DXY触及99.853的七个月新高，最新持平于99.65。美元兑日圆JPY=小涨，报123.56日圆，在美联储会议记录发表后一度触及123.67日圆的三个月高位。

美元兑瑞郎CHF=升至1.0219瑞郎的10个月高位，最新报1.0196瑞郎，涨0.6%。

瑞郎的下跌也受累于瑞士央行稍早的评论，该行在一份声明中称，瑞郎仍被高估，现有政策旨在削弱瑞郎汇价。

欧元兑美元EUR=持平于1.0644美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0658 1.0641 +0.16 -11.90 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.61 123.43 +0.15 +3.28 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 131.78 131.33 +0.34 -8.97 144.77

美元/瑞郎 CHF= 1.0197 1.0137 +0.59 +2.58 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5236 1.5212 +0.16 -2.16 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3297 1.3317 -0.15 +14.45 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7110 0.7109 +0.01 -12.95 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0868 1.0795 +0.68 -9.63 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.6996 0.6994 +0.03 -9.79 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6458 0.6470 -0.19 -17.17 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.6683 8.6838 -0.18 +16.01 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2393 9.2412 -0.02 +2.21 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.7246 8.7543 -0.34 +11.92 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3003 9.3172 -0.18 -1.78 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)