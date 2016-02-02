（更正）美元下跌 因日央行降息后联储官员发表鸽派讲话以及数据疲弱

(更正：文末新增汇率收盘表格有误，兹附正确表格如下)

路透纽约2月1日 - 美元兑一篮子主要货币周一下跌，因考虑到美国经济数据疲弱以及日本央行持续放宽政策，预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息步伐没有之前预想的那么快。

美元兑日圆小幅下挫，盘中低见120.670日圆，上周五在日本央行意外将利率下调至负值后，美元触及121.700日圆的六周高位。

欧元兑美元从1.08100美元的上周五低位涨至1.09130美元的盘中高位。分析师称，日圆兑美元继对日本央行意外举措做出反应后持稳，欧元上涨，主要因为美联储升息路径更加缓慢的预期。

“市场总体上对美联储的预期更鸽派，这给美元带来一点压力，”德意志银行货币策略师Sebastien Galy称。

Galy称，美联储副总裁费舍尔周一的讲话证实了市场人士的观点，即美联储将缓慢地升息。费舍尔称，如果金融市场波动持续，且有迹象显示全球经济放缓，通胀保持在低水平可能会损害美国经济。

分析师称，日本央行上周五的意外举动可能会阻止美联储像之前预想得那么快地升息。美国央行的政策制定者12月暗示，他们预计今年升息四次。

分析师称，最近的美国数据疲弱，令市场更加意识到美联储需要缓慢地行动，这带来美元的疲态。

Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示，市场基本面打消了今年联储升息四次的预期。

他指因美国通胀低迷和制造业数据疲弱。周一公布的数据也显示，美国1月制造业再度出现萎缩。

纽约尾盘，美国指数下跌0.62%，报98.989。

美元兑瑞郎最新下跌0.42%，报1.01910瑞郎。

欧元兑美元最新涨0.62%，报1.08980美元，美元兑日圆最新下跌0.06 %，报121.070日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0886 1.0834 +0.48 +0.24 1.0860

美元/日圆 JPY= 120.97 121.03 -0.05 +0.56 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 131.69 131.20 +0.37 +0.94 130.47

美元/瑞郎 CHF= 1.0192 1.0227 -0.34 +1.74 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4429 1.4245 +1.29 -2.10 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3945 1.3971 -0.19 +0.77 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.6178 6.5931 +0.37 +0.76 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7110 0.7082 +0.40 -2.27 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1103 1.1082 +0.19 +1.99 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7540 0.7606 -0.87 +2.35 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6545 0.6469 +1.17 -4.10 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.6876 8.6742 +0.15 -1.72 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4607 9.4035 +0.61 -1.46 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5255 8.5789 -0.62 +0.94 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2879 9.2988 -0.12 +1.28 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)