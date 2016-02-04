美元连续第二日重挫 质疑联储2016年是否升息

路透纽约2月4日 - 美元兑主要货币周四继续大幅下跌，交易员大量出脱美元多头头寸，因市场继续质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年是否能够升息。

欧元兑美元升逾1%，至15周最高水准1.12390美元，美元兑日圆下跌逾1%，至两周低位的116.525日圆。

美元指数触及约15周低位96.259。

美元兑瑞士法郎下跌逾1%，至三周半低位的0.99210瑞郎。

“进入2016年以来，市场明显倾向美元兑所有其他货币走高，”瑞士信贷汇率策略全球负责人Shahab Jalinoos称，“这一想法受到了真正的挑战。”

许多市场参与人士年初预计美联储收紧政策，而欧洲央行及日本央行实施刺激政策，这些国家的货币政策南辕北辙，将带动美元走高。去年12月，美联储决策者预计今年将四次提高利率。

分析师称，纽约联储总裁杜德利周三对MNI发表的鸽派言论，以及最近美国经济数据疲弱，已经减弱了美联储稳步升息的可能性。美元指数周三录得两个月来的最大单日跌幅。

投机客最近数周已减少了美元的多头押注。根据路透的计算和商品期货交易委员会的数据，截至1月26日当周，美元净多头头寸价值为238.5亿美元，为连续第五周下降。

根据CME FedWatch，联邦基金利率期货周四暗示，交易员消化的下个月升息的可能性仅为10%，年底升息的可能性为41%。

周四发布的经济数据，包括创一年最大跌幅的12月工厂订单在内，强化了美联储将推迟升息的预期。

投资者等待将于周五发布的1月美国非农就业报告。

“市场对疲弱的数据没有胃口，也没有耐心，”TJM Brokerage联合外汇负责人Richard Scalone称。他说，如果报告疲弱，可能将欧元推高至1.14美元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1206 1.1103 +0.93 +3.19 1.0860

美元/日圆 JPY= 116.74 117.88 -0.97 -2.96 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 130.86 130.85 +0.01 +0.30 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9928 1.0040 -1.12 -0.90 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4587 1.4599 -0.08 -1.02 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3751 1.3779 -0.20 -0.64 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5740 6.6110 -0.56 +0.09 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7199 0.7167 +0.45 -1.04 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1128 1.1148 -0.18 +2.22 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7681 0.7602 +1.04 +4.26 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6720 0.6665 +0.83 -1.54 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.5018 8.5653 -0.74 -3.82 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5288 9.5095 +0.20 -0.75 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3980 8.4295 -0.37 -0.57 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4164 9.3587 +0.62 +2.68 9.1705