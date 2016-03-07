美元下跌 因原油和金属市场上涨

路透纽约3月7日 - 美元兑一篮子货币周一下跌，因油价大涨，重燃对欧元和商品货币的需求，缓解对商品价格下跌给全球经济造成的影响的担忧。

工业金属市场攀升，由铁矿石价格暴涨20%领涨，这也燃点了对较高风险货币的需求，且降低美元的吸引力。

原油和金属价格上升，因中国政府在周末保证，中国经济将不会硬着陆。

“市场对中国经济的看法过于悲观。我们看到市场重新消化对中国经济的看法，”野村证券国际驻纽约汇市策略师Charles St-Arnaud说。

美元周一稍早上涨，因欧元走弱，且交易商重新评估周五出炉的就业报告。该报告显示2月美国非农就业岗位增幅超过预期，但平均时薪意外减少。

美元周五下滑，因一些投资者聚焦在就业报告中令人失望的薪资数据。美元周一稍早上涨，因就业数据缓解对美国经济将在未来几个月滑入衰退的担忧。

美元指数.DXY回吐稍早录得0.4%的升幅，下跌0.2%，至97.132。

St-Arnaud说，欧元、澳元和其他商品货币兑美元温和反弹可能是昙花一现，因原油和金属价格的涨势料将消退。

欧元在周一盘初下滑，因押注欧洲央行将在周四政策会议上推出更多经济刺激计划，以支持脆弱的欧元区经济成长。

“市场对欧洲央行将采取什么样的行动寄予了很高的期望，”瑞穗实业银行驻纽约的汇市策略师Sireen Harajli说。

欧洲央行预料将本已处于负值的利率进一步下调，将调整其1.1万亿欧元购债计划的规模，但鉴于欧洲央行12月的政策决定令许多市场人士失望后，交易商不愿加大作空欧元的力度。

欧元兑美元EUR=小升0.1%，至1.1008美元，兑日圆EURJPY=下跌0.5%，至124.75日圆。

多数商品货币抹去稍早跌幅，受助于油价进一步脱离2月创下的12年低点，因冀望在全球需求疲弱的情况下，供应减少。

澳元兑美元AUD=D4 上涨0.4%，至0.7473美元，加元兑美元CAD=D3升至1.3289加元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1012 1.1001 +0.10 +1.40 1.0860

美元/日圆 JPY= 113.43 113.75 -0.28 -5.71 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 124.94 125.24 -0.24 -4.24 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9951 0.9934 +0.17 -0.67 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4263 1.4225 +0.27 -3.22 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3277 1.3313 -0.27 -4.06 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5047 6.4997 +0.08 -0.96 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7466 0.7440 +0.35 +2.63 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0964 1.0927 +0.34 +0.72 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7720 0.7730 -0.13 +4.79 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6798 0.6812 -0.21 -0.40 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.4975 8.4734 +0.28 -3.87 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3648 9.3305 +0.37 -2.46 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4704 8.4674 +0.04 +0.28 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3360 9.3248 +0.12 +1.80 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)