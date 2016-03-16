美元全面下跌 美联储将今年加息前景由四次下调至两次

路透纽约3月16日 - 美元兑主要货币周三大幅下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布维持利率不变，但将今年加息四次的预期下调至两次。

许多投资者认为，相比预期，美联储的政策声明更适应更宽松的政策。美联储暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可能允许其今年继续收紧货币政策。不过，美联储指出，美国仍面对来自全球经济不确定的风险。

在美联储声明公布后，美元指数.DXY跌至95.980日内低位。声明公布前报96.837，美元指数在仅仅11分钟内下跌近1%。

“声明对美元很不利，”OANDA资深汇市策略师Alfonso Esparza说，“较之(欧洲央行)和其他央行的政策声明，美联储声明真的显得温和，所以美元下跌。”

美联储政策声明公布后，欧元兑美元EUR= 扭转稍早跌势，升至日内高位，尾盘上涨0.7%，至1.1191美元。

美元兑日圆JPY= 在美联储声明公布后下滑，尾盘下跌0.35%，至112.80日圆。

美联储声明也为加元CAD=、新西兰元NZD=和澳元AUD=等商品相关货币带来强劲提振，这些货币兑美元均上涨超过1%，油价上涨也扶助这三种货币走坚。油价在美联储会议声明公布后扩大涨幅。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1222 1.1108 +1.03 +3.33 1.0860

美元/日圆 JPY= 112.57 113.17 -0.53 -6.43 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 126.34 125.67 +0.53 -3.17 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9768 0.9869 -1.02 -2.50 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4257 1.4151 +0.75 -3.26 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3095 1.3353 -1.93 -5.38 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.4837 6.5111 -0.42 -1.28 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7548 0.7456 +1.23 +3.75 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0963 1.0962 +0.01 +0.71 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7870 0.7850 +0.25 +6.83 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6722 0.6599 +1.86 -1.51 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.4549 8.5453 -1.06 -4.35 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4908 9.4971 -0.07 -1.15 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2178 8.3139 -1.16 -2.71 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2149 9.2342 -0.21 +0.48 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)