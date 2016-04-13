美元上涨 受股市走高和中国数据正面提振

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月13日 - 美元兑欧元周三攀升至两周高位，兑日圆升至一周高位，因全球股市攀升和中国出口数据改善，驱使投资者从较低收益的欧元和日圆转向较高风险押注。
近几周，欧元和日圆兑美元大幅上涨，因投资者寻求在传统的避险资产中避险，鉴于银行业和经济增长前景愈发黯淡，国际货币基金组织周二下调全球经济增长预估。
弱于预期的3月美国生产者物价指数(PPI)和零售销售数据短暂拉低美元，但周三美元的上行趋势未变。
“疲弱的零售销售和PPI数据基本上没有对美元带来影响，可能因为投资组合资金流入美国股市，”德意志银行汇市策略师Sebastien Galy说，“这为美元带来一些买需。”
不过，美元前景仍然疲弱。美国加息预期带动美元在一年半以来逐步攀升后，美元的涨势遭遇阻力，许多市场人士认为，美元的长期升势已经到了尾声。
预计产油国将在周日就冻产协议达成一致，以及看来对美国加息的预期触底反弹，也扶助美元表现。
美元指数.DXY急升0.8%，报94.730，在四日内首次上涨。
欧元兑美元EUR=下滑0.9%，至1.1284美元。欧元曾跌至两周低点1.1234美元。欧元兑日圆EURJPY=下滑0.3%，至123.26日圆。
美元兑日圆JPY=上升0.6%，至109.21日圆，高于周一低位107.61日圆。
东方汇理银行G10外汇策略部门主管Valentin Marinov说，最近的日圆涨势可能失去动能。他说，日圆近期涨势反映出对估值过低的担忧。
“这些担忧已明显缓和，目前美元/日圆交投在更接近由购买力平价或长期估值模型反映的 '公允价值' 。”他补充说，这长期公允价值是1美元相当于105日圆。
油价周三下滑1.3%，使周二走高的挪威克朗NOK=和澳元AUD=等商品相关货币的升势消退。
不过，油价仍然远高于每桶40美元，扶助所有商品货币脱离1月触及的长期低点。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1272 1.1384 -0.98 +3.79 1.0860
美元/日圆 JPY= 109.33 108.53 +0.74 -9.12 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 123.25 123.54 -0.23 -5.53 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9667 0.9546 +1.27 -3.50 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4202 1.4273 -0.50 -3.64 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2815 1.2759 +0.44 -7.40 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.4838 6.4718 +0.19 -1.28 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7652 0.7683 -0.40 +5.18 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0899 1.0875 +0.22 +0.12 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7935 0.7974 -0.49 +7.71 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6918 0.6920 -0.03 +1.36 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.2318 8.1658 +0.81 -6.88 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2889 9.2988 -0.11 -3.25 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.1398 8.0799 +0.74 -3.63 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1839 9.1988 -0.16 +0.15 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。