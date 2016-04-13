美元上涨 受股市走高和中国数据正面提振

路透纽约4月13日 - 美元兑欧元周三攀升至两周高位，兑日圆升至一周高位，因全球股市攀升和中国出口数据改善，驱使投资者从较低收益的欧元和日圆转向较高风险押注。

近几周，欧元和日圆兑美元大幅上涨，因投资者寻求在传统的避险资产中避险，鉴于银行业和经济增长前景愈发黯淡，国际货币基金组织周二下调全球经济增长预估。

弱于预期的3月美国生产者物价指数(PPI)和零售销售数据短暂拉低美元，但周三美元的上行趋势未变。

“疲弱的零售销售和PPI数据基本上没有对美元带来影响，可能因为投资组合资金流入美国股市，”德意志银行汇市策略师Sebastien Galy说，“这为美元带来一些买需。”

不过，美元前景仍然疲弱。美国加息预期带动美元在一年半以来逐步攀升后，美元的涨势遭遇阻力，许多市场人士认为，美元的长期升势已经到了尾声。

预计产油国将在周日就冻产协议达成一致，以及看来对美国加息的预期触底反弹，也扶助美元表现。

美元指数.DXY急升0.8%，报94.730，在四日内首次上涨。

欧元兑美元EUR=下滑0.9%，至1.1284美元。欧元曾跌至两周低点1.1234美元。欧元兑日圆EURJPY=下滑0.3%，至123.26日圆。

美元兑日圆JPY=上升0.6%，至109.21日圆，高于周一低位107.61日圆。

东方汇理银行G10外汇策略部门主管Valentin Marinov说，最近的日圆涨势可能失去动能。他说，日圆近期涨势反映出对估值过低的担忧。

“这些担忧已明显缓和，目前美元/日圆交投在更接近由购买力平价或长期估值模型反映的 '公允价值' 。”他补充说，这长期公允价值是1美元相当于105日圆。

油价周三下滑1.3%，使周二走高的挪威克朗NOK=和澳元AUD=等商品相关货币的升势消退。

不过，油价仍然远高于每桶40美元，扶助所有商品货币脱离1月触及的长期低点。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1272 1.1384 -0.98 +3.79 1.0860

美元/日圆 JPY= 109.33 108.53 +0.74 -9.12 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.25 123.54 -0.23 -5.53 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9667 0.9546 +1.27 -3.50 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4202 1.4273 -0.50 -3.64 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2815 1.2759 +0.44 -7.40 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.4838 6.4718 +0.19 -1.28 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7652 0.7683 -0.40 +5.18 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0899 1.0875 +0.22 +0.12 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7935 0.7974 -0.49 +7.71 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6918 0.6920 -0.03 +1.36 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.2318 8.1658 +0.81 -6.88 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2889 9.2988 -0.11 -3.25 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1398 8.0799 +0.74 -3.63 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1839 9.1988 -0.16 +0.15 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)