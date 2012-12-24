美元小涨 市场仍关注预算磋商僵局

* 美国预算磋商僵局可能在年底前支撑美元

* 随着年底最后期限的临近,波动性可能增加

* 日圆/美元跌至20个月低位,受累于安倍晋三的讲话

路透纽约12月24日 - 美元兑主要货币周一上扬,受助于美国预算磋商的不确定性,日圆跌至20个月低位,之前日本即将上任的首相安倍晋三向日本央行施压,要求央行放宽货币政策.

在年底财政悬崖最后期限临近前,美国的预算磋商未取得任何进展,市场的波动性可能增加.

分析师称,如果在未来几天达成协议,可能引发欧元,澳元和加元等货币大幅走高,因投资者的风险意愿攀升.如果未达成协议,可能引发对美元和日圆等货币的避险需求.

"因此,本周末市场可能出现大幅波动,部分分析师预计,如果达成协议,风险货币可能上涨1%,但如果未能达成协议,则可能回落2%或出现更大的跌幅,"BK Asset Management的汇市策略部董事总经理Boris Schlossberg表示.

"风险偏向下档,因市场仍乐观地认为可能达成妥协,目前,交易商押注将达成协议."

许多投资者选择在节日前的清淡交投中离场观望,等待来自华盛顿的消息.

两位负责磋商的关键人物,民主党总统奥巴马和共和党众议院议长贝纳均离开华盛顿度圣诞假期,磋商暂停.国会休会,在1月1日最后期限来临前,本周仅有几天的时间来采取行动.部分议员对美国可能跌落财政悬崖表示担忧.

美元指数.DXY小涨,报79.655.

美元兑日圆攀升0.7%,报84.82日圆,根据路透数据,盘中升至84.87日圆的高位,为2011年4月以来最高.技术分析师称,如果要进一步攀升,美元必须攻克位于200日移动均线之上的85.05日圆.

周三将走马上任的日本新任首相安倍晋三再度向日本央行施压,要求央行调高通胀目标.安倍晋三表示,如果他提出的将通胀目标提高一倍,至2%的要求不能被满足,他将尝试修改保证日本央行独立性的法律.

安倍晋三还表示,在明年4月现任日本央行总裁白川方明的任期届满时,他将任命和他一样,认为应该采取更激进货币政策的人继任.

"市场走势已经表明投资者已确信日圆弱势,且年底前和明年日圆仍将保持这样的走势,"德国商业银行的汇市策略师Peter Kinsella表示.

"财政悬崖忧虑"

欧元基本持稳在1.3184美元.据称,在1.3240美元之上有卖盘.上周三,欧元触及1.3308美元的逾八个月高位,因欧元区债务危机显示出缓解的迹象.欧元兑日圆上扬0.7%,报111.83日圆,距离12月19日触及的16个月高位112.49日圆不远.

策略师表示,意大利大选和希腊情势的发展可能使欧元在年底前的清淡交投中上扬.但如果美国财政悬崖磋商僵局加剧,投资者可能会抛售欧元,买入流动性更高的美元.

Brown Brothers Harriman汇市策略部全球主管Marc Chandler表示,相信美国政府将在明年1月跌落财政悬崖,但最终会达成协议.

Western Union Business Solutions的高级策略师Karl Schamotta表示,用"悬崖"这个词有些"不妥".他说,如果在新年前未能达成协议,各项调整将在一段时间内逐步实施,也就是说,因此造成的基本面影响将较许多人担心的小.

这并不意味着市场不会面临巨大的风险,且"投资者将被迫集体行动保护自己,"他说.

"这将给全球汇市造成重大的冲击,投资者将买入诸如美元和日圆等被视为安全的货币,抛售诸如加元和澳元等更加敏感的货币,"他说.(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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