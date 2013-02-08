美元仍将是世界主要储备货币--人行专家

路透伦敦2月8日 - 中国人民银行金融研究所所长金中夏表示,美元仍将是世界主要储备货币,未来时期可能会走强,因美国的国际收支情况改善.

金中夏还指出,人民币有很大的潜力成为全性货币,因中国经济越来越开放并具有竞争力.

金中夏是在为国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)所撰写的文章中发表此番看法的,该机构是位于伦敦的一家知名智库.文章于周五发表.

"在可预见的未来,全球货币体系可以看做是'1+4'的框架.美元仍将是超级储备货币,欧元、英镑、日圆和人民币等其他四种储备货币作为辅助,"金中夏的文章写道.

他表示,美元的主导地位根植于美国的经济、财政和军事力量.美元也因为具备主要储备资产和国际交易货币的地位,而使美国享有相当于美元区的待遇.

另外,因为美元汇率并非钉住其他货币,因此必要时可以调整,上述的美元区在应对经济冲击时的韧性远高于欧元区.

他还表示,美元区成员依赖美国的跨境支付结算系统,也意味着多数国家除了使用美元以外,没有什么其他选择.

金中夏称,鉴于美元在过去几年的贬值已经帮助提振美国出口,美元此后将倾向于企稳,中期甚至会走强.

其写道,另外国内能源产出增长将改善美国国际收支平衡,在未来使得美元走强.

金中夏称,欧元危机已表明欧元的结构性疲态.但17国的经济和金融市场规模,以及欧洲先进的科技基础,都将维持欧元全球第二大储备货币的地位.

金中夏表示,因为伦敦金融中心的显赫位置,英镑将继续维持重要地位,而日圆在未来10年可能仍是亚洲的主要国际货币.

他指称这是由于日本金融市场开放,日圆资本账户可自由兑换.

"日本外贸中有30-40%采用日圆结算,中国需要很多年才能赶上这个水平,"他表示.

他认为,某种程度上,人民币国际化的步伐不取决于中国对外输出多少人民币,而取决于中国经济的规模、开放程度和竞争力.

他还称,人民币成为国际货币的潜力很大,有人民币加入的多极货币体系有利于全球经济稳定.

"但我们必须明白,人民币跨境使用的目的主要是解决中国经济的一部分问题."他补充说.

金中夏还表示,尤其需要一提的是,人民币国际化能降低中国的货币失衡,这样更灵活的汇率调整就不会对实体经济带来意外冲击,而且外部失衡也可以及时有效修正.(完)

(编译 高琦/沈以文/田建华/李春喜; 审校 王洋/侯向明/艾茂林)

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