美国数据激励美元指数创新高 欧元跌破1.11美元

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透纽约3月4日 - 美元指数周三升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。欧洲央行(ECB)即将启动量化宽松。
美元指数.DXY触及2003年9月以来的高位，尾盘涨0.6%至95.958。稍早涨至96.059。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，路透调查的分析师预期是22万人。
美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。
据Scotiabank的首席外汇策略师Camilla Sutton，最新ADP数据暗示将于周五公布的美国非农就业报告强劲。该报告可能影响市场走势。
“现在真正重要的是，周五的非农就业报告显示就业增幅接近23.5万人的预期水平或者更高，”Sutton表示，“那样的话将维持市场对美联储不久将升息的预期。这对于美元非常关键。”
欧元兑美元触及2003年9月以来最低水平。欧元尾盘报1.1071美元，日内下跌0.92%，Sutton称其跌破了一个关键支撑位。
欧元兑日圆跌至一个月低位。日圆兑美元持平在119.72日圆。英镑兑美元跌0.7%，报1.5259美元。
预计欧洲央行(ECB)周四将公布1.1万亿欧元购债计划的细节。而美联储则在准备2006年以来首次升息。
美元指数今年迄今上涨了6.3%左右，受益于美国经济状况好于其它主要经济体，且美国收益率相对较高。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1077 1.1174 -0.87 -8.43 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.65 119.72 -0.06 -0.03 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 132.54 133.72 -0.88 -8.45 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9630 0.9607 +0.24 -3.13 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5263 1.5359 -0.63 -1.99 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2425 1.2494 -0.55 +6.95 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7812 0.7812 +0.00 -4.36 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0669 1.0738 -0.64 -11.28 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7249 0.7273 -0.33 -6.52 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7585 0.7548 +0.49 -2.72 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.7745 7.7110 +0.82 +4.05 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6124 8.6151 -0.03 -4.72 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3271 8.2718 +0.67 +6.82 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2253 9.2498 -0.26 -2.57 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 张涛；审校 利棣儿)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)