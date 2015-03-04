美国数据激励美元指数创新高 欧元跌破1.11美元

路透纽约3月4日 - 美元指数周三升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。欧洲央行(ECB)即将启动量化宽松。

美元指数.DXY触及2003年9月以来的高位，尾盘涨0.6%至95.958。稍早涨至96.059。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加21.2万人，路透调查的分析师预期是22万人。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。

据Scotiabank的首席外汇策略师Camilla Sutton，最新ADP数据暗示将于周五公布的美国非农就业报告强劲。该报告可能影响市场走势。

“现在真正重要的是，周五的非农就业报告显示就业增幅接近23.5万人的预期水平或者更高，”Sutton表示，“那样的话将维持市场对美联储不久将升息的预期。这对于美元非常关键。”

欧元兑美元触及2003年9月以来最低水平。欧元尾盘报1.1071美元，日内下跌0.92%，Sutton称其跌破了一个关键支撑位。

欧元兑日圆跌至一个月低位。日圆兑美元持平在119.72日圆。英镑兑美元跌0.7%，报1.5259美元。

预计欧洲央行(ECB)周四将公布1.1万亿欧元购债计划的细节。而美联储则在准备2006年以来首次升息。

美元指数今年迄今上涨了6.3%左右，受益于美国经济状况好于其它主要经济体，且美国收益率相对较高。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1077 1.1174 -0.87 -8.43 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.65 119.72 -0.06 -0.03 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 132.54 133.72 -0.88 -8.45 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9630 0.9607 +0.24 -3.13 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5263 1.5359 -0.63 -1.99 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2425 1.2494 -0.55 +6.95 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7812 0.7812 +0.00 -4.36 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0669 1.0738 -0.64 -11.28 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7249 0.7273 -0.33 -6.52 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7585 0.7548 +0.49 -2.72 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.7745 7.7110 +0.82 +4.05 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6124 8.6151 -0.03 -4.72 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3271 8.2718 +0.67 +6.82 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2253 9.2498 -0.26 -2.57 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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