美元指数持于11年高位 静候美国非农就业报告出炉

路透悉尼3月6日 - 美元指数周五早盘徘徊在11年高位附近，如果今日稍晚出炉的美国非农就业报告支持美联储在未来几个月内升息，则指数可能持续上扬。

路透访问的分析师预计，美国2月非农就业岗位将增加24万个，失业率自5.7%小降至5.6%。

这样的结果“可能引发欧元/美元进一步走跌，因为这提升了对美联储在2015年中期升息的押注，”DailyFX汇市分析师David Song表示。

美元指数.DXY报96.335点，一度高见96.593--为2003年9月以来新高。美元指数上涨主要因欧元持续疲弱，欧洲央行表示将于下周展开其1兆(万亿)欧元购债计划，随后欧元承压。

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行准备购买收益率最低为0.2%的债券，这令一些人感到意外，引发欧元区公债价格上涨。

购债收益率方面的消息，盖过了欧洲央行上调经济成长预估的影响。

“我们的预期是，一开始债券购买将在未来几周协助削弱欧元，以透过利率管道最为明显，”CitiFX在写给客户的研究报告中表示。

欧元兑美元EUR=D4跌破1.1000，为2003年9月以来首见，但之后回升至1.1030。交易员表示，欧元很有可能测试1.0500，此为2003年3月以来的低位。

欧元兑英镑EURGBP=R在七年低位0.7218英镑上方徘徊。欧元兑日圆EURJPY=R在一个月低位附近132.50日圆挣扎。

大宗商品货币表现颇糟，新西兰元领跌。新西兰元周四在亚洲盘开始下跌，接着隔夜因停损卖单遭到触发而加快跌势。

交易员发现在新西兰央行表示考虑强制银行持有更多资本，以便为住屋投资者贷款提供支撑后，新西兰元开始走低。

这些举措可能令升息的需求减低，投资者同时以抛售新西兰元做为回应，令新西兰元NZD=D4下跌至一周半低点0.7486美元，远低于本周高位的0.7611美元。

交易员表示，一部分可能也受到获利了结的影响，尤其是兑欧元与澳元，这两种货币兑新西兰元本周稍早双双触及纪录新低。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1028 1.1028 +0.00 -8.84 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.08 120.13 -0.04 +0.33 119.68

欧元/日圆 EURJPY=R 132.40 132.48 -0.06 -8.55 144.78

美元/瑞郎 CHF= 0.9734 0.9743 -0.09 -2.08 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5243 1.5240 +0.02 -2.12 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2482 1.2484 -0.02 +7.44 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7779 0.7779 +0.00 -4.76 0.8168

新西兰元/美元 NZD= 0.7485 0.7475 +0.13 -4.00 0.7797

澳元/日圆 AUDJPY=R 93.410 93.470 -0.06 -4.44 97.750

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 89.870 89.800 +0.08 -3.69 93.310

英镑/日圆 GBPJPY=R 183.02 183.08 -0.03 -1.80 186.38

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0387 1.0389 -0.02 -0.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译/审校 许娜/戴素萍/陈宗琦/龚芳/郑茵/李婷仪)

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