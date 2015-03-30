希腊债务忧虑重创欧元 美元反弹

路透纽约3月30日 - 欧元兑美元周一急跌，因担忧希腊能否在三周后耗尽现金前获得救助。美元对其他货币走强，因市场认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年升息。

希腊对周末谈判看法乐观，但债权机构指出，希腊周五所提出的改革清单只是一堆想法的集合，还不能提交至欧元集团。

欧洲数据令人鼓舞，缓解了对希腊债务磋商的担忧。数据显示，对欧元区经济的信心升至2011年7月以来最高。而德国通胀数据向好，提振了欧元区将避免滑入通缩的希望。

欧洲央行和美联储政策前景背道而驰继续重压欧元，分析师称，这支撑了欧元/美元将在今年跌至平价的观点。

“这对欧元而言是极大的阻力，”西太平洋银行的高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

欧元兑美元跌0.7%，报1.0813美元。欧元/美元本季累积下跌10.6%，将是1992年第四季以来最大季度跌幅。

欧元兑日圆上扬0.2%，报129.94日圆。

美元反弹，因美联储主席叶伦上周五的讲话巩固了联储可能从今年晚些时候开始逐步升息的观点。

美元指数攀升0.8%，报98.054，之前连跌两周。

美元兑日圆升0.9%，报120.18日圆。英镑兑美元回落0.6%，报1.4796美元。

美国个人支出和成屋待完成销售数据巩固了，美国经济表现将足以促使美联储结束近零利率政策的观点。

美国周五将公布关键的月度就业报告。如果数据强劲，可能促使投资者预期联储将会提前，而非推后，收紧政策。

接受路透调查的分析师预计，美国3月就业岗位增加24.5万，失业率持平在5.5%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0832 1.0887 -0.51 -10.46 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.06 119.10 +0.81 +0.32 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 130.03 129.66 +0.29 -10.18 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9671 0.9612 +0.61 -2.72 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4808 1.4875 -0.45 -4.91 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2673 1.2608 +0.52 +9.08 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7647 0.7744 -1.25 -6.38 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0474 1.0465 +0.09 -12.91 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7312 0.7313 -0.01 -5.71 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7509 0.7558 -0.65 -3.69 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0095 7.9664 +0.54 +7.19 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6803 8.6828 -0.03 -3.97 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5893 8.5827 +0.08 +10.18 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3091 9.3516 -0.45 -1.69 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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