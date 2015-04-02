美元连跌两日 周五非农就业报告是关键考验

路透纽约4月2日 - 美元周四连跌第二日，因在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减大量仓位。周五的就业报告可能令那些看多美元的投资人失望。

路透访查的分析师预计，3月非农就业岗位增加24.5万，2月为增加29万，但许多市场人士预计数据会疲弱。不过尽管周三公布的美国民间就业数据令人失望，但各大银行的分析师没有改变其对官方就业数据的预估。

“这只不过是在就业数据发布前的仓位调整，市场担心就业数据可能不及预期，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

在复活节长周末假期前，投资人也对近期美元升势获利了结。

纽约尾盘，美元指数.DXY跌0.7%，报97.485，美元兑瑞郎CHF=下挫0.8%，报0.9593。

美元兑日圆JPY=持平，报119.705日圆。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，周五的非农就业报告尤为重要，因美元已出现回软，投资人对美联储何时将开始升息有不同意见。

“如果就业市场报告强劲，将强化夏季升息的预期，从而激活美元升势，”Lien称，“但如果就业增长不及预期，美元兑多数主要货币可能会延续跌势。”

欧元兑美元大涨逾1%，报1.0886美元。

尽管欧元目前上涨，但美国和欧洲的利率差预计将扩大，因欧洲央行维持印钞的量化宽松政策。

欧洲央行3月5日货币政策会议记录显示，即便经济前景出现改善，但货币政策制定者同意在实施量化宽松政策上“保持坚定”。

欧洲市场周五和周一多数仍将因复活节假期休市，美国债市将缩短交易时间，美股周五将休市。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为26.8万人，预估为28.5万人。

美国商务部周四公布，美国2月贸易逆差大减16.9%至354.4亿美元，为2009年10月以来低位。市场预估为逆差412.0亿美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0881 1.0762 +1.11 -10.05 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.70 119.75 -0.04 +0.02 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 130.20 128.86 +1.04 -10.06 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9596 0.9665 -0.71 -3.47 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4824 1.4821 +0.02 -4.81 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2555 1.2619 -0.51 +8.07 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7589 0.7597 -0.11 -7.09 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0438 1.0408 +0.29 -13.20 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7336 0.7258 +1.07 -5.40 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7506 0.7448 +0.78 -3.73 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.9811 8.0319 -0.63 +6.81 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6978 8.6436 +0.63 -3.78 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6318 8.6640 -0.37 +10.73 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3926 9.3269 +0.70 -0.80 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。