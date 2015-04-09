美元走强 受助于美欧利差扩阔和政策预期

路透纽约4月9日 - 美元周四触及近三周最高，因市场相信美国升息不可避免，以及尽管近期经济数据喜忧参半，但6月升息并非完全没有可能。

美国和德国指标10年期公债的利差周四扩阔至1.771%，为3月26日以来最阔。

欧元兑美元EUR=EBS盘中跌至3月19日以来最低，在EBS交易平台下跌1.34%，报1.06370美元。

美元兑瑞郎CHF=EBS攀升1.28%，至近三周高位0.9790瑞郎。美元兑日圆JPY=EBS上涨0.42%，报120.74日圆，为3月20日以来最高。英镑兑美元急跌1.24%，至三周低位1.4680美元。

在疲弱的美国就业数据上周出炉后，美元前景看似风雨飘摇，但两位美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周三表示，仍可能在6月升息。且当日发布的美联储最新会议记录显示，部分决策者希望尽早开始升息。

“会议记录将市场的升息预期重新拉向9月，甚至让市场认为，如果经济数据在第二季出现实质性的改善，也可能在6月升息，”法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Mark McCormick表示。

“市场将聚焦下周公布的美国数据，尤其是零售销售数据，据此判断首季数据的疲弱表现是否只是暂时的。我们预计美元下周会上扬，”他说。

稍早公布的数据显示，上周美国初请失业金人口增幅小于预期，初请失业金人口四周均值触及2000年以来最低。这表明美国经济活动首季放缓可能只是暂时性的。

“总体来看，欧元/美元走软仍是两个因素所致，”花旗美国G10汇率策略师Richard Cochinos表示，“一个是量化宽松计划(QE)对利差和相应利率市场的影响，因此，资金通过固定收益产品这一渠道流出。但同时，市场还面临希腊问题的尾部风险，且越接近4月底，问题的严重程度丝毫不会减弱。”

希腊今日偿还了一笔4.5亿欧元的国际货币基金组织(IMF)贷款。希腊政府预计将在几周后耗尽现金，除非与欧盟就经济改革计划达成一致。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0658 1.0779 -1.12 -11.90 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.57 120.12 +0.37 +0.74 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 128.54 129.47 -0.72 -11.21 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9773 0.9665 +1.12 -1.69 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4712 1.4864 -1.02 -5.53 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2577 1.2541 +0.29 +8.25 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7692 0.7681 +0.14 -5.83 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0417 1.0419 -0.02 -13.38 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7245 0.7248 -0.04 -6.58 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7564 0.7546 +0.24 -2.99 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1070 8.0537 +0.66 +8.50 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6488 8.6780 -0.34 -4.32 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.7596 8.6709 +1.02 +12.37 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3462 9.3480 -0.02 -1.29 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。