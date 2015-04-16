美元下挫 因美国数据疲弱及美联储官员暗示将推迟升息

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透纽约4月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四势将创约两周最大单日跌幅，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员发表的讲话以及疲弱的美国数据令市场推后对联储开始升息时机的预期。
亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，首季经济数据“黯淡”令美联储利率计划复杂化。自他今年成为美联储政策制定委员会具有投票权的委员后，他的言论备受关注。
克利夫兰联储总裁梅斯特和波士顿联储总裁罗森格伦也发表了对通胀温和的讲话，罗森格伦称美联储应等久一些才升息。
美元稍早已经承压走软，因之前数据显示美国3月房屋开工数据逊于预期，且上周初请失业金人数意外增加。
“疲弱的数据加上联储官员对通胀温和的讲话导致美元遭抛售，”法国农业信贷汇市策略师Mark McCormick表示，“目前6月升息的可能性不大。”
升息预计会带动投资资金流入美国，从而提振美元。
美元兑欧元和瑞郎下挫逾1%。欧元兑美元触及逾一周最高的1.08180美元，而美元兑瑞郎跌至一周半最低的0.95400瑞郎。
澳元兑美元升至近三周新高0.7823美元，因澳洲公布的3月就业增幅超出预期，2月份就业增幅也被大幅上修。
数据扶助澳元，“因数据毫无疑问令澳洲央行降息的风险降低，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。
欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘升0.9%，报1.07800美元。美元兑瑞郎CHF=EBS跌0.93%，报0.95550瑞郎。美元兑日圆JPY=EBS跌0.13%，报118.980日圆。
美元指数.DXY纽约尾盘跌0.78%，报97.553，势将创下4月3日来最大单日跌幅。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0760 1.0684 +0.71 -11.05 1.2097
美元/日圆 JPY= 118.99 119.13 -0.12 -0.58 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 128.01 127.25 +0.60 -11.58 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9559 0.9645 -0.89 -3.84 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.4933 1.4837 +0.65 -4.11 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2185 1.2286 -0.82 +4.88 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7800 0.7679 +1.58 -4.51 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0285 1.0304 -0.18 -14.48 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7201 0.7200 +0.01 -7.14 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7663 0.7585 +1.03 -1.72 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.7409 7.8147 -0.94 +3.60 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3339 8.3522 -0.22 -7.80 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5885 8.7234 -1.55 +10.17 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2429 9.3289 -0.92 -2.39 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)