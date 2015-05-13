美元大跌 因零售销售数据疲弱巩固联储会等更久才升息的观点

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月13日 - 美元兑一篮子主要货币周三触及逾三个月低点，此前美国公布的4月零售销售数据逊于预期，巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)会等更久才升息的预期。
美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。
劳工部周三公布的另一项数据显示，4月进口物价回落0.3%，为连续第十个月下降，3月为下滑0.2%。
“基本上，市场确信美联储要等到消费者显示出一些力道才会有所作为，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。
交易商密切关注美国经济数据，以寻找美联储何时将开始升息的迹象。
分析师表示，欧元今日上涨多数是因交易商再度买入欧元，或回补欧元空头。
美元指数触及逾三个月低点93.461，势将创一周最大单日跌幅。
美元兑日圆也触及近两周低点119.030日圆，欧元兑美元大涨逾1%，日高1.13830略低于上周四触及的逾两个月高位1.1392美元。分析师表示，欧元保持在过去一周的交投区间内，部分是因公债收益率愈发稳定。
德国10年期公债收益率尾盘报0.72%，上周曾创下今年最高的0.80%。而10年期美债收益率尾盘报2.29%，周二触及六个月高位2.37%。
“这令欧元的动能有所减少，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick谈及收益率趋稳时表示。
欧元兑美元纽约尾盘升1.27%，报1.13560美元，美元兑瑞郎跌1.36%，报0.91695瑞郎，美元兑日圆跌0.64%，报119.100日圆。
美元指数最新下跌0.94%，报93.637。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1355 1.1213 +1.27 -6.13 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.14 119.85 -0.59 -0.45 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 135.27 134.36 +0.68 -6.56 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9165 0.9289 -1.33 -7.81 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5743 1.5664 +0.50 +1.09 1.5573
美元/加元 CAD= 1.1954 1.2014 -0.50 +2.89 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.8110 0.7971 +1.74 -0.71 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0408 1.0421 -0.12 -13.45 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7207 0.7163 +0.61 -7.07 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7482 0.7354 +1.74 -4.04 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.3844 7.4783 -1.26 -1.17 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3920 8.3908 +0.01 -7.16 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.2374 8.3317 -1.13 +5.67 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3541 9.3446 +0.10 -1.21 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/龚芳; 审校 利棣儿)
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