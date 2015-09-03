美元反弹 因全球股市回稳及美国就业数据带动升息预期

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月2日 - 美元周三反弹，因全球股市回稳，且美国就业数据巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在本月稍晚升息的臆测。
股市上扬令出脱套利交易的势头放缓。过去几周，出脱套利交易提振了避险日圆和低收益货币欧元。周三，日圆和欧元兑美元下滑。
中国经济放缓以及对全球经济成长的担忧促使投资人削减兑日圆和欧元的空头押注。日圆和欧元之前都被用作融资货币，用于购买较高收益，但风险也较高的资产。
美元指数.DXY纽约尾盘升0.40%，在美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，8月民间就业人数增加19万人后，美元扩大涨幅。
尽管该数据逊于分析师预期的20.1万人，但高于7月的17.7万，且之后美国政府数据显示，第二季非农生产率以一年半最快速度上升。
“数据偏向升息，”Foreign Exchange Analytics合伙人DavidGilmore表示。
中国公布疲弱经济数据后，全球股市大跌，令美国本月升息的可能性也降低。
美元兑日圆 JPY=尾盘升0.70%，报120.15日圆，随着股市回稳，美元也从119.225日圆低点反弹。周二全球股市大跌，日圆兑美元跳升约1.6%。
欧元兑美元EUR=跌0.7%，报1.1240美元，周二大涨0.9%，报1.1332美元，市场关注周四欧洲央行会议。
美元兑瑞郎CHF=大涨逾1%，报0.9691瑞郎。
英镑兑美元跌至约三个月最低水准，因投资人持续押注英国央行要到明年晚些时候才会升息。
英镑兑美元GBP=一度低见1.5266美元，创6月9日以最低，尾盘持稳，报1.53美元。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1226 1.1317 -0.80 -7.20 1.2097
美元/日圆 JPY= 120.32 119.36 +0.80 +0.53 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 135.04 135.03 +0.01 -6.72 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9685 0.9582 +1.07 -2.58 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5299 1.5302 -0.02 -1.76 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3263 1.3259 +0.03 +14.16 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7036 0.7014 +0.31 -13.86 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0882 1.0847 +0.32 -9.51 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7333 0.7392 -0.80 -5.44 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6344 0.6330 +0.22 -18.64 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.2397 8.2850 -0.55 +10.27 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2615 9.3827 -1.29 +2.46 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.4288 8.4181 +0.13 +8.12 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4704 9.5270 -0.59 +0.02 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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