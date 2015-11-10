美元兑欧元触及六个半月峰值 兑瑞郎攀升至七个月高位

路透纽约11月10日 - 美元兑欧元周二触及六个半月高位，兑瑞郎触及七个月高位，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)和欧洲央行的利率前景预期南辕北辙。

美国9月批发库存数据意外强劲，且8月数据被上修，暗示政府可能会上修第三季成长预估。

美元的多头押注增加，因随着经济不断改善，对美联储将在12月15-16日会议上升息的预期升温，很多人认为，联储希望在下月采取行动。

“我认为联邦公开市场委员会(FOMC)接近升息，可以说，没有什么能阻挡他们采取行动，”Action Economics的全球固定收益产品分析部董事总经理Kim Rupert在接受路透全球市场论坛访问时表示。

“他们一定会升息，除非出现真正的危机。”

美联储升息在即，以及欧洲央行可能下调存款利率扶助推动美元兑其他主要货币走强。

美元指数盘中触及4月来最高，上扬0.4%，报99.371，超过上周五就业数据公布后触及的高位。

周五就业报告公布后美元急升。数据显示美国10月就业岗位增加27.1万个，为去年12月以来最大增幅。

“我认为就业报告给市场的影响最大，”Rupert说，数据可能促使美联储升息。“它彻底扭转了人们之前两月所持的美国经济疲弱不振的观点。”

就业数据公布后，美国公债收益率大涨，两年期公债收益率一度触及五年半最高。

欧洲货币周一承压，之前四位欧洲央行管委表示，央行内部正在形成共识，将在12月会议上进一步下调本已为负的存款利率。

有关欧洲央行可能进一步下调目前为负0.2%的存款利率的传言拖累欧元区公债收益率周二走低。

美元兑欧元小涨0.3%，报1.0711美元。欧元兑美元本月迄今已累计下跌近3%。

美元兑瑞郎今日稍早跳升至3月20日以来最高1.0089瑞郎，最新上扬0.4%，报1.0066瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0723 1.0749 -0.24 -11.36 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.12 123.17 -0.04 +2.87 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 132.01 132.48 -0.35 -8.81 144.77

美元/瑞郎 CHF= 1.0060 1.0029 +0.31 +1.20 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5116 1.5114 +0.01 -2.93 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3274 1.3283 -0.07 +14.25 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7029 0.7043 -0.20 -13.94 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0790 1.0787 +0.03 -10.28 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7092 0.7110 -0.25 -8.55 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6526 0.6532 -0.09 -16.30 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.6206 8.6645 -0.51 +15.37 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2501 9.3207 -0.76 +2.33 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6871 8.6859 +0.01 +11.44 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3175 9.3386 -0.23 -1.60 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)