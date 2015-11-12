美元续跌 但交易商预计不久将重拾涨势

路透纽约11月12日 - 美元周四连跌第二日，因投资者在美元11月急升后获利了结，从而带动其他主要货币上涨。

美元兑欧元、日圆和瑞郎下挫，但分析师仍然看多美元长期表现。

“只是一些获利了结，”Tempus Consulting外汇交易商Juan Perez说，“美元走强不可避免。”

10月28日公布的强于预期的美国10月非农就业报告提升了美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月升息的可能性，提振美元兑欧元在11月迄今累计上涨近3.0%。

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，投机者在期货市场的欧元空头头寸升至6月来最高水准。

美元兑欧元EUR=下跌0.34%，报1.0778美元，兑瑞郎CHF=跌0.25%，报1.0018瑞郎。

美元指数.DXY下滑0.3%，报98.706。美元兑日圆下滑0.14%，至122.65日圆。

Perez指出，葡萄牙、希腊和西班牙政局不稳，以及欧洲央行总裁德拉吉的讲话表明央行对下月进一步放宽政策持开放态度，这些都暗示周四美元跌势可能短暂。

德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率开盘上涨，之后逆转走势，日内下跌1个基点，报0.60%，其他欧元区公债收益率也下跌。

和欧洲的低迷景况形成对照，美国周四公布更多与预期基本相符的数据，巩固了美国将升息的预期，美国加息将带动对美元的需求。

上周美国初请失业金人数持平在之前一周的水准，美联储主席叶伦密切关注的经济指标之一9月职位空缺增加。

“欧洲央行在12月3日(政策会议上)扩大量化宽松计划规模，和美联储(在12月稍晚)加息的机率都非常高，”Perez说。

五年期美国公债/德债收益率差上升至181个基点，为1999年来最高水平，这进一步反映出欧美货币政策前景截然不同。

兑美元汇价变动最大的货币是澳元，澳洲就业数据意外强劲，提振澳元走高。该报告显示，澳洲10月就业岗位增加5.86万，失业率下降0.3个百分点。

澳元兑美元在隔夜交易时段一度上涨1.1%。澳元在纽约尾盘上扬0.8%，报0.7118美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0817 1.0743 +0.69 -10.58 1.2097

美元/日圆 JPY= 122.59 122.82 -0.19 +2.43 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 132.55 131.97 +0.44 -8.44 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9997 1.0043 -0.46 +0.56 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5230 1.5207 +0.15 -2.20 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3290 1.3259 +0.23 +14.39 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7125 0.7058 +0.95 -12.77 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0812 1.0790 +0.20 -10.09 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7097 0.7059 +0.54 -8.48 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6536 0.6555 -0.29 -16.17 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.6777 8.5985 +0.92 +16.14 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3819 9.2467 +1.46 +3.79 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6312 8.6812 -0.58 +10.72 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3325 9.3262 +0.07 -1.44 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)