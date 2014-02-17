美元指数跌至六周低点 欧元受到德法数据支撑

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 美元指数处于1月1日以来低点
* 日本GDP数据逊于预期，日圆下跌
* 欧元受到德法数据支撑
* 美国市场逢公众假期休市
路透伦敦2月17日 - 美元兑一篮子主要货币周一跌至年初以来最低，因美国经济数据疲软，与欧元区和中国数据较好形成对比。
美元指数.DXY最低跌至80.065，为1月1日以来最低，最新报80.12。欧元/美元触及三周高位1.37245美元，最新上涨0.1%报1.37050。
美元受到近期疲软经济数据的拖累。周五公布的数据显示美国1月制造业产出意外下跌，促使一些评论人士质疑美国联邦储备委员会(美联储)是否会让缩减购债刺激规模的步伐慢下来。
美元兑日圆跌至2月6日以来最低，但之后因日本国内生产总值(GDP)数据逊于预期而反弹，涨0.1%至101.89日圆。
“市场中的主题就是美元走软，”德国商业银行驻伦敦分析师Peter Kinsella表示。
他表示，迄今为止的数据尚未疲软到足以令美联储放慢缩减步伐，但警告称股市下跌可能打击美元兑日圆走势。
RBC Capital的G10外汇策略主管Adam Cole称，美元兑日圆在两三个月后可能跌至97日圆。
盘中多数货币对成交清淡，因美国市场适逢总统日假期休市，而且欧洲也没有重要数据发布。
欧元兑日圆上涨0.2%至139.685日圆，得益于上周五出炉的数据显示，德国与法国第四季经济增长均稍快于预期，推动欧元区该季复苏加速。
澳元等商品货币也受到青睐，此前中国于周六公布的放贷数据说明，该国经济的降温幅度可能不像外界担忧的那样大。
不过分析师警告称，中国数据可能受到春节假期因素的扭曲。中国是澳洲与新西兰的最大出口市场。
澳元兑美元触及一个月新高0.9070美元，之后回落，尾盘报0.9031。(完)
(编译 张涛/徐文焰；审校 王兴亚/李爽)
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