热点聚焦：即便美元及债券走跌 投资人仍不愿琵琶别抱

路透纽约5月19日 - 美元四周来的跌势加上债券价格暴跌，令部份对全球金融市场走向推估受挫，但多数投资人并未为之吓阻，依旧死忠地抱牢先前的押注。

今年初时，全球经济环境疲弱，加以各国央行的扶持，使得一些交易商看来笃定是赢家：敲进美元及债券，出脱石油，买进股票。在最近四周以来，美元走贬，油价站上每桶50美元，通胀预期回升，仅有对股市的押注一枝独秀。

然而，多数接受路透采访的投资者表示，根据看好债券收益率下跌及美元升值所进行的交易，将再度掳获他们的芳心。他们认为近期市场波动，更像是本质上的“技术性”问题。

“我们这个月真正看到的是修正，而非反转走势，”专研外汇的Millennium Global执行长Mark Astley表示。他预计，欧元在今年稍晚将恢复跌势。

投资者人气发生转变的一个原因是，欧洲复苏促使一些基金经理人大幅增加对欧洲股市的投资。

“我们看到过去几周这种拥挤交易(crowded trade)出现解除，这是因为人们极力做多德国公债，并且是对欧洲经济已经略有复苏的认可，”J.P. Morgan Private Bank驻纽约的美国首席投资策略师Kate Moore称。

欧元兑美元自3月16日触及12年低点后，现已上涨9%至1.14美元，因有迹象显示欧洲已经躲过物价下降漩涡，得益于在欧洲央行1.1万亿欧元量化宽松举措推动欧元走软。

根据监管文件，鉴于欧洲前景更为光明，位于纽约的对冲基金Jana Partners上调欧洲股票配比，增加对Euronav NV (EURN.N)和iShares MSCI德国上市交易基金(ETF)(EWG.P)的持仓。

Euronav的股价自3月31日以来已累计上涨16%，德国EWG ETF今年以来上涨了10.3%，轻松超过标准普尔500指数.SPX 3.8%的涨幅。

“我们认为欧洲经济增长和获利增幅将超出预期，”Seven Investment Management驻伦敦的首席投资官Chris Darbyshire说。该公司管理的资产规模为140亿美元。

欧洲央行的支持能否抵消美国指标贷款利率上升是另一个问题。美联储仍可能在今年稍晚结束其零利率政策。据美银/美林的策略师称，这一不确定性意味着，收益率仍将平平，随着投资者从一种资产轮动到另一种资产，市场将出现“震荡交投”。

“市场将会时好时坏，”PAAMCO的董事总经理Putri Pascualy说。PAAMCO管理的资产规模为95亿美元。

**坚守押注**

对于美国公债基金而言，过去一个月的跌势抹去了他们此前的涨幅。根据汤森路透旗下理柏的数据，富达投资和先锋集团的长期美债基金在此波跌势中下跌了5.3%，在同类基金中跌幅居前。这两支基金(FLBAX.O) (VUSTX.O)规模分别约为10亿美元。

一些专注于金融期货和期权的期货管理基金同样在最初市场波动中损失严重。在过去30天，晨星追踪的期货管理基金下跌5.1%，年内仅上涨1.2%。

其中许多基金受冲击是因为油价反弹。花旗也成为押注油价下跌的输家，其在三个月前预计，由于全球供应过剩，到第一季度末前后，美国原油价格可能跌至每桶20美元。

美国原油期货3月中旬在近六年低点触底后，截至周五已上扬逾40%至59.54美元，油价走高推动欧洲及美国的通胀预期升至年内高位。

**债市洗牌**

债券市场的洗牌无疑更加痛苦，薄弱的流动性更是加重弱势。交易商将流动性薄弱归咎于监管力度的收紧。而且美元的走势意味着，在短短几周时间内，美元多头第一季的获利便蒸发掉三分之二。

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR周二报2.22%，一个月之前债市尚未大跌时报1.85%。10年期德国公债收益率DE10YT=RR最新报0.65%，高于一个月之前的0.10%。

但投资者并没有被债券收益率的回升吓坏。据美银美林上周五称，最新一周投资者向全球债券基金注入19.6亿美元。

投机客仍押注欧元下跌。期货持仓情况显示，最新一周针对欧元的净空头总计251亿美元，虽然比一周之前减少15亿美元，但仍相当可观。欧元进一步上涨将有损投资者回报。

DoubleLine Capital联合创始人Jeffrey Gundlach的观点一直广受关注。他今年稍早表示，投资者应该为收益率飙升做好准备。他预期美元弱势会在短期内缓解。

Gundlach以抵押支持证券(MBS)为中心DBLTX的中期债券基金过去一年上涨1.6%，超过了可比巴克莱指标1.24%的回报率。

图表：

美元多头削减头寸 link.reuters.com/qeq74w

第一季与2014年各资产表现 link.reuters.com/rar44w

(完)

(编译 龚芳/汪红英/王兴亚/刘秀红；审校 于春红/徐文焰/李婷仪/艾茂林)

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