美元下滑 疲弱就业数据令市场重新考量美联储政策前景

* 美元/日圆触及四周低点

* 若周四的零售销售数据疲软，对美元的疑虑可能升温

* 澳元触及一个月高位，新西兰元来到八周高点

路透纽约1月13日 - 美元兑日圆周一跌至四周低点，上周公布的疲软美国就业数据令市场对美国经济前景的乐观看法有所降温。

美元疲软帮助推升澳元/美元升至一个月高位，新西兰元/美元也涨至八周高点。

美元兑日圆跌至12月18日以来低点102.86日圆，最新报102.89，下跌1.17%。

“美元/日圆明显是受(非农就业)数据非常疲软的影响，因为该数据改变了所有市场的预期--包括利率市场，该市场对美元/日圆的走势非常重要，”BK资产管理公司驻纽约的外汇策略主管Boris Schlossberg说。

“市场预期明天的零售销售数据将疲软。若果真如此，会令问题变得更严重，”他说。

亚特兰大联储总裁洛克哈特强调担心美国就业市场依然脆弱后，美元兑日圆继续下跌。

美元兑日圆是去年走势最强的货币对之一，许多对冲基金一直都押注，随着美联储缩减购债计划，而且日本央行今年继续提供更多刺激举措，该货币对应的走强趋势会持续。

但周五公布的12月非农就业报告令许多交易员大跌眼镜。数据显示12月新增就业岗位仅7.4万个，远低于分析师预期的19.6万个。数据降低了对美联储快速缩减购债计划的预期，不过一项糟糕的就业市场数据可能不会改变美联储缩减购债的计划。

10年期美国公债收益率跌至2.83%左右，为12月中旬以来最低，未对美元形成支撑。

美联储利率期货隐含收益率也下挫，因市场将开始加息的时间预期由2015年中推后至2015年末。

投资者亦在寻求指引，因为日本金融市场周一因公共假期休市。

日圆周一兑主要货币全线走高，欧元兑日圆下滑1.19%至140.64日圆。欧元一度触及六周来最低140.48日圆。

欧元兑美元持平在1.3667美元，停留在周四触及的一个月低点1.3548美元上方。

澳元交易量巨大，由于此前澳洲央行总裁称希望看到澳元走软，所以近几个月来澳元兑美元一直表现疲弱。澳元兑美元此前触及一个月高点，最新报在0.9058美元，上涨0.72%。

新西兰元兑美元触及八周高位0.8387美元，最新报0.8365，上涨0.8%。

加元兑美元跌向逾四年最低位，因之前数据显示加拿大上个月意外削减了就业岗位。

上周加元兑美元每天都在下跌，目前最新报1.0854加元。美元周五曾触及1.0944加元高点，为2009年10月以来最强水准。(完)

(编译 侯向明； 审校 孙茉莉)

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