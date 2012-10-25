美元兑日圆触及四个月高位 欧元连续第三日下挫

* 外界普遍预计日本央行下周会议将放宽政策

* 欧元下跌,因西班牙求助不确定性仍带来压力

* 关注美国第三季GDP

* 英镑表现抢眼,受该国强劲GDP带动

路透纽约10月25日电---美元兑日圆周四攀升至四个月高点,受助于美国公债收益率上涨和市场预期日本央行将在下周会议上选择放宽货币政策.不过,由於近期录得较大涨幅,美元涨势料会消散.

10月迄今,美元兑日圆已上涨了3%,为2月以来最强劲月度表现.投资者认为日本央行将在下周二采取措施刺激该国经济.

美国指标公债收益率触及五周高点,之前一天美国联邦储备委员会(美联储, FED)选择坚持现行的货币政策不变,致使部分公债投资者获利了结.

美元/日圆对美国公债收益率的走势更加敏感,因为这两种收益率较低的货币是利差交易中首选的融资货币.投资者会通过卖出收益率较低的货币来购买收益率较高的货币.

美国公债收益率上扬,使得可用於利差交易的美元成本上涨,令投资者转而选择日圆.

"近来美国公债收益率走高,使美元/日圆基调改善,"Rabobank资深外汇策略师Jane Foley表示.但她对美元/日圆是否会进一步上涨持怀疑态度.

"如果欧元区局势再度紧张起来,日本当局将会很难应付对避险日圆的需求,"Foley称.

美元兑日圆触及80.34日圆的6月25日以来高位,尽管据报在80日圆略上方有大量卖盘.交易商表示,如果进一步上涨,可能令美元升向6月底高位80.59日圆.纽约尾盘,美元兑日圆升0.7%,报80.32日圆.

美联储上月推出第三轮量化宽松政策.市场对下周日本央行扩大购买资产计划总规模的期望很高,部分人士臆测将扩大10万亿日圆.

如果臆测成真,则增加的购债规模将同9月日本央行宣布的规模一样,这将是日本央行连续第二个月放宽货币政策.

法国巴黎银行汇市策略师Kiran Kowshik建议在80.60日圆卖出美元,目标78.00日圆.

他表示,对日本疲弱的贸易状况过於强调了."日本拥有大约是全球最大的净国外资产头寸,所以收入账户将保持盈余,会确保整体经常账盈余."

欧元兑日圆尾盘报103.95日圆,当日升0.4%,但低於本周稍早触及的五个半月高位104.59日圆.

**美国经济数据强劲**

美国公布的一系列经济数据大多对美元有利.近期强劲的数据凸显美国经济情势同日本和欧元区愈发不一致.

比如,美国9月耐久财订单大增,上周初请失业金人数也减少.

美元周五走势可能受到第三季国内生产总值(GDP)初值数据的影响,路透调查的分析师预计为成长1.7%.

欧元兑美元跌0.3%,报1.2936美元,连跌三个交易日.

市场普遍预计只要西班牙是否求援的不确定性不消除,欧元升势就将受限.欧元兑美元周三触及一周低点1.2918美元,因德国制造业活动和信心数据疲弱.

在英国公布第三季GDP数据显示经济走出衰退,令英国央行下月进一步放宽货币政策的机率降低後,英镑表现出众.

英镑兑美元升至1.6144美元的一周高位,但分析师表示与伦敦奥运会有关的一次性因素可能掩盖了经济潜在的颓势和欧债危机的负面影响.纽约尾盘,英镑兑美元升0.5%,报1.6123美元.(完)

---编译 洪曦/李军;审校 母红/张涛

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