最近一周投机客增持美元净多仓至260.7亿美元--CFTC/路透

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月26日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。
6月23日止当周，美元净多仓升至260.7亿美元，此前一周为238.2亿美元。这是连续第二周美元净多仓低于300亿美元。
此前一周美元净多仓降至11个月最低点。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
同时，欧元的净空仓从89,357口上升至99,306口，前一周的欧元净空仓是7月底以来最低。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月23日当周 前一周
多头仓位 39,019 64,760
空头仓 126,736 145,424
净仓位 -87,717 -80,664
欧元(125,000欧元为1口)
6月23日当周 前一周
多头仓位 67,867 82,714
空头仓位 167,173 172,071
净仓位 -99,306 -89,357
英镑(62,500英镑为1口)
6月23日当周 前一周
多头仓位 51,530 33,877
空头仓位 73,724 59,311
净仓位 -22,194 -25,434
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月23日当周 前一周
多头仓位 9,910 8,858
空头仓位 2,838 3,500
净仓位 7,072 5,358
加元(100,000加元为1口)
6月23日当周 前一周
多头仓位 18,270 22,484
空头仓位 35,849 34,765
净仓位 -17,579 -12,281
澳元(100,000澳元为1口)
6月23日当周 前一周
多头仓位 56,099 65,421
空头仓位 65,151 69,469
净仓位 -9,052 -4,048
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月23日当周 前一周
多头仓位 19,661 19,382
空头仓位 33,224 28,550
净仓位 -13,563 -9,168
(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。