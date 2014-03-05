美元小涨 无视疲弱的美国数据

* 日圆继续全线下跌，焦点转向数据

* 欧元兑美元下滑，欧洲央行周四将举行政策会议

* ADP报告称美国民间就业人数增加13.9万

* 美国ISM服务业指数跌至四年低位

路透纽约3月5日 - 美元兑欧元和日圆周三小幅上涨，未受弱于预期的因严寒拖累的美国民间就业数据和服务业报告影响。

近期疲弱的美国经济数据预料将不会阻止美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步缩减购债，这对美元有利。

美国2月民间就业人数增加13.9万，低于市场预期，美国供应管理协会(ISM)-2月服务业指数跌至51.6的四年低位。

鉴于ADP全国就业报告弱于预期，市场愈发认为周五出炉的美国非农就业数据可能也令人失望。路透调查显示，分析师预期2月非农就业岗位将增加15万个。

然而仍有许多人预期美元将保持坚挺。

“冬季天气将再次打击就业，令非农就业报告又一次令人失望，但我们仍然认为美元可能走强，”TempusConsulting汇市交易商Andrew Dilz说。

“如果非农就业报告真像我们预期的那样较弱，我认为不会对美联储造成巨大影响，似乎没有什么可以令美联储改变缩减购债的计划，”他说。

投资者还关注欧洲央行周四举行的政策会议，分析师预计，该央行将在会上采取某种形式的举措来放松政策，以抵御欧元区的通缩风险。上述预期导致欧元兑美元走软。

日圆走软也扶助美元走强。日圆连跌第二日，因乌克兰局势缓和。

不过，俄罗斯周二在距离乌克兰东部不远的基地试射一枚洲际弹道导弹后，市场仍密切关注该地区的动向。

纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.1%，报1.3728美元，从上周五触及的两个月高位1.3824美元回落。

尽管欧元区1月零售销售数据强于预期，且2月欧元区民间企业活动增速为逾两个半月来最快，但投资者仍抛售欧元，因欧洲央行可能在周四会议上放宽政策。

通胀远低于欧洲央行设定的略低于2%的目标，且央行面临将通胀拖出过低的“危险区域”的压力。低通胀可能阻碍该地区脆弱的经济复苏。

隔夜欧元/美元隐含波动率从本周初的约5%跳升至11.50%。

欧元兑日圆持稳在140.42日圆，周二攀升0.8%。美元兑日圆上扬0.1%，报102.29日圆，周二录得1月中以来最大单日涨幅。

美元兑瑞郎也小涨，报0.8870瑞郎。

俄罗斯总统普京周二淡化了将对乌克兰动武的可能性，导致避险需求消退，但市场人士仍在密切关注事态的发展。俄罗斯股市.IRTS周三下跌超过1%。(完)

(编译/审校 利棣儿/张涛)

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