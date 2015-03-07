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国际财经 | 2015年 3月 7日 星期六 09:31 BJT

美元指数升至11年半高点 强劲就业数据增强升息预期

路透纽约3月6日 - 美元指数周五涨至11年半高点，因强劲的美国就业数据令人相信，美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加接近升息的那一天。

欧元兑美元跌破1.09美元，为2003年9月以来首次。欧元尾盘报1.0862美元，日内下跌1.50%。

美国政府就业报告公布后，美元涨势加速。数据显示美国2月非农就业岗位增加29.5万个，超过预期的24万个，失业率降至六年半低点5.5%。

“我们感觉经济状况允许美联储开始政策正常化进程，”WELLS FARGO SECURITIES的资深分析师SAM BULLARD表示，“我们认为将会在6月调整利率。”

据汤森路透数据，美元指数.DXY涨逾1%至97.726，此为2003年9月以来高点。

美国利率期货走势暗示，美联储夏季升息的可能性上升，不过2015年稍晚以前升息的可能性未达到100%。

“市场正在反映政策可能收紧，”渣打银行驻纽约的外汇策略师Nick Verdi表示。

美国公债收益率在就业数据公布后亦大幅上升，亦增强美元吸引力。

美元兑日圆尾盘报120.72日圆，涨0.50%。英镑兑美元GBP=跌1%，尾盘略高于1.50美元。

30年期美国公债价格大跌，收益率升至2.8703%的逾两个月高点。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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