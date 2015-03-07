美元指数升至11年半高点 强劲就业数据增强升息预期

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约3月6日 - 美元指数周五涨至11年半高点，因强劲的美国就业数据令人相信，美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加接近升息的那一天。
欧元兑美元跌破1.09美元，为2003年9月以来首次。欧元尾盘报1.0862美元，日内下跌1.50%。
美国政府就业报告公布后，美元涨势加速。数据显示美国2月非农就业岗位增加29.5万个，超过预期的24万个，失业率降至六年半低点5.5%。
“我们感觉经济状况允许美联储开始政策正常化进程，”WELLS FARGO SECURITIES的资深分析师SAM BULLARD表示，“我们认为将会在6月调整利率。”
据汤森路透数据，美元指数.DXY涨逾1%至97.726，此为2003年9月以来高点。
美国利率期货走势暗示，美联储夏季升息的可能性上升，不过2015年稍晚以前升息的可能性未达到100%。
“市场正在反映政策可能收紧，”渣打银行驻纽约的外汇策略师Nick Verdi表示。
美国公债收益率在就业数据公布后亦大幅上升，亦增强美元吸引力。
美元兑日圆尾盘报120.72日圆，涨0.50%。英镑兑美元GBP=跌1%，尾盘略高于1.50美元。
30年期美国公债价格大跌，收益率升至2.8703%的逾两个月高点。(完)
(编译 张涛；审校 利棣儿)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)