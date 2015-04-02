美元升值导致出口商品更加昂贵--奥巴马

2016年俄罗斯首次取代沙特成为中国最大原油供应国
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
路透肯塔基州路易斯维尔4月2日 - 美国总统奥巴马周四罕见地谈及强势美元，称美元升值是由于欧洲和亚洲经济体面临困境。
“美元升值是因为很多人希望将资金放在美国，”奥巴马表示。“这令美国的出口商品更加昂贵。”
奥巴马表示，人们必须继续努力工作让经济继续前行，并批评共和党人把为富人减税、而非投资于职业培训计划作为优先任务的作法。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
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路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。