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国际财经 | 2015年 4月 3日 星期五 07:33 BJT

美元升值导致出口商品更加昂贵--奥巴马

路透肯塔基州路易斯维尔4月2日 - 美国总统奥巴马周四罕见地谈及强势美元，称美元升值是由于欧洲和亚洲经济体面临困境。

“美元升值是因为很多人希望将资金放在美国，”奥巴马表示。“这令美国的出口商品更加昂贵。”

奥巴马表示，人们必须继续努力工作让经济继续前行，并批评共和党人把为富人减税、而非投资于职业培训计划作为优先任务的作法。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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