香港《信报》：美元风暴威力不容小觑

（1月5日财经评论）

习广思

2015年首个交易日，纽约油价跌至52.69美元水平，全日下跌1.1%，全周计则下滑3.7%，再创2009年4月以来最低收市价。油价、欧罗俱跌，与美汇指数有关，美汇指数再升近1%，至91.11，创2006年3月以来最高水平。美汇指数去年升13%，创下2005年以来最大单一年度升幅。展望2015年美汇继续看涨，并且开始有人谈论美元风暴。假期气氛仍未散退，美元兑所有G10国货币继续上涨，欧罗汇价跌至4年新低。欧洲央行行长德拉吉称，央行无法实现稳定物价职责的风险变得更高，准备在必要情况下加大刺激政策，把欧罗兑美元推向1.2边缘。

除此之外，西班牙、意大利和法国的PMI均低于预期，数据差加上量宽预期，欧罗跌穿1.2美元是迟早问题，1.2也是大量期权的重要价位，一旦失守或会出现一轮抛售欧罗的行动。商品货币继续疲弱，美元兑加元涨逾1%，报1.1772加元，是2009年7月以来首次升破1.17加元，达到2009年5月以来最高收市水平。加元汇价下跌与油价续创低位有关，就连澳元也跌穿0.81美元，纽元失守0.77美元。英镑兑美元则下跌1.5%，报1.5328美元，至2013年8月以来最低水平，主要是英国PMI低于预期后，令英镑开展新一轮跌势。全世界货币都在下跌，独是美元上升，看来并非好事。

策略师预测，美元全线上扬将延续到2015年底，欧罗兑美元或跌至1.14美元，美国投资者正把资金投向免受汇率变动冲击的基金。自去年9月以来，投入能够对冲汇率风险的美国交易所交易基金（ETF）的资产增长18%，达212亿美元，是2013年以来最大单季增长。这类基金在美元急升时发挥保护作用，规模40亿美元的Wisdom Tree欧洲对冲股票基金，去年回报率为3.8%；规模74亿美元的iShares安硕MSCI欧洲货币联盟ETF则亏损7.7%，该基金属非对冲基金，赢了欧洲股票但输了汇价。德银资产与财富管理策略主管Dodd Kittsley认为，持续数年的美元涨势才刚刚开始，投资者如今看到，即使选择了正确的市场，若忽视汇率因素，还是会蚀钱。美国经济已经强到令联储局终止令美元贬值的资产购买计划，并考虑自2006年来首度加息的时间。相比之下，日本与欧罗区的官员却在利率处于低位之际，推行更多刺激政策与通缩抗衡。在如此形势下，美元岂能不升？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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