香港《信报》：美元风暴来势汹汹

（3月11日财经评论）

习广思

上周五公布的强劲美国就业数据仍未完全发酵，外围有两件事件触发外币进一步急泻。希腊提出的债务计划被欧盟拒绝后，欧洲央行行长德拉吉敦促希腊允许欧罗区代表重返雅典，在希腊现金储备用得七七八八之际，真正的危机可能一触即发。另外，纽西兰婴儿配方奶粉收到投毒威胁，纽元数日内两度急挫，真是元气大伤。美元风暴已经上演，投资者最好绑好安全带。

希腊与债权人早前为避免债务违约而达成的临时协议开始出现裂痕，欧盟官员称，希腊最新提出的方案与两周前讨论过的相差甚远。希腊官员则威胁，若改革方案被否决，将举行全民公投。欧罗集团主席戴松布伦表示，希腊政府上周五提交给欧罗区财长的改革方案远不够充分，本月可能得不到救助资金。希腊必须向欧洲债权人提交详细的改革方案，否则最早本月就会耗光国库现金。欧盟尚未发放70亿欧罗救助资金予希腊，由于后者被资本市场拒诸门外，希腊只能依赖欧罗区危机基金和国际货币基金组织（IMF）的紧急贷款，当地银行业亦需欧洲央行批准提供的紧急流动性支持（ELA）方可维持营运。

到了紧张关头，希腊新政府依然一副“耍赖”嘴脸，希腊财政部长瓦鲁法基斯表示，如果欧罗区伙伴国拒绝希腊的债务和经济增长计划，该国可能举行全民公投或提前大选。希腊前总理萨马拉斯认为，公投将是非常糟糕的选择，会让政府不用负责任。同样，反对齐普拉斯激进左派联盟的泛希腊社会主义运动在声明中表示，瓦鲁法基斯的声明是不负责任、轻率且自相矛盾。新政府企图把与欧盟的对立、争取不到最大利益的责任，与公投扯上关系，看似可以把责任推到民意，实质上是极为无赖。希腊新政府出尔反尔，玩世不恭，这在新政府上台初期已见端倪。新内阁就职当日，负责航运的副部长表示，将中止前政府向中国出售Piraeus股权的交易，所涉股权原定将售予中远集团。新政府甫上台即拿中资祭旗，其后又“紧急辟谣”，行为难测。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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