调查：美元未来一年料上涨 由美联储措施领航

路透6月2日 - 路透调查显示，未来一年美元料将上涨，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今夏升息的预期再度升温，但仅有略微多数受访者认为美元涨幅将是“巨大的”。

最近几周美国公布的经济数据好于预期，带动包括美联储主席叶伦在内的几位美联储官员向市场喊话，说服市场反应最快于7月升息的题材，这推高了美元兑其他主要货币。

与此同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，外汇投机客六周来首次增加了美元多头部位。

欧洲央行周四微幅上调了欧元区今年的经济增长和通胀预估，但维持处于负值区间的主要利率不变，并称将继续推进前所未有的刺激举措的落实。这打压了欧元。

“政策分歧相关操作再度热络，投资者纷纷买入美元兑其他10国集团(G10)货币，”CA-CIB的G10外汇策略主管Valentin Marinov写道。

但并非所有人对美元升值幅度抱持相同看法。68位策略师中仅有略过半数的37人预计美元将大涨，其他31人预计则不这么认为

欧元兑美元EUR=5月跌近3%，但过去一周对逾70位策略师的最新调查显示，一个月后欧元将从周四的1.12美元微跌至1.11美元。六个月后料将下滑至1.10美元，一年后贬至1.09美元，这与今年初水准一样。

尽管上述预估与上月调查结果差不多，但预计未来一年欧元兑美元将来到平价甚至更低水准的分析师人数降至仅有两位，而今年初时有15位。

虽然多数央行几乎总是说他们不瞄准汇率，但本币贬值对于欧洲央行和日本央行当前政策的成功至关重要，因本币贬值帮助输入通胀，并使出口商品更有竞争力。

但包括数家央行采取的负利率等种种刺激措施，今年迄今对汇率没产生什么预期效应。

这暗示这些货币的进一步走软可能更要受美联储和美元推动。

“美联储发表的强硬言论暗示可能提早升息，尽管有些令人意外，但可能短期内支撑美元，”花旗宏观策略主管Jeremy Hale称。

更广泛来说，外汇及全球金融市场眼下的风险，是英国在6月23日就决定是否续留还是脱离欧盟进行公投。

另一重大风险是美国将于11月举行的总统大选，52位分析师中的33人预计，在大选投票前，他们的美元汇率预估侧向于下行。

由于看多美元，分析师维持日圆将走软的看法，尽管日本央行今年稍早采行负利率时日圆大涨。

三个月后日圆兑美元料从周四的约109日圆走贬至112日圆，一年后或将跌至116日圆，预测结果与上月预估相似。(完)