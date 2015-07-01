美元首季全球外储占比上升 欧元降至13年低位--IMF数据

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦6月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周二公布的数据显示，美元在全球外汇储备中的占比连续第四季上升，而欧元占比则下跌至13年低点。
美元在全球外汇储备中的占比第一季上扬至64.1%，相当于3.887万亿(兆)美元。各界预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将至少升息一次，而美元指数也在3月中触及12年高点。
“这显示美元仍为全球储备货币，未来许多年都将如此，”华盛顿Tempus Consulting市场主管John Doyle。
“在希腊债务问题未决的情况下，各国央行与投资者倾向于卖出欧元、持有像美元这类更稳定货币，并不令人意外，”他表示。
欧元的占比下降至20.7%，创下13年低点。第一季在已配比或已知的全球外汇储备中，欧元由1.343万亿美元下滑至1.256万亿美元。
分析师称，随着欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元的资产购买计划并实行负利率，亚洲各国央行加大了出售欧元的力度。
欧元兑美元在3月16日触及12年低点1.0457美元，第一季度累计跌逾11%。
“亚洲各央行一直在调整外汇储备结构，降低欧元比重，”瑞银集团(UBS)外汇策略师Geoff Yu称。
IMF数据显示，全球外汇储备第一季降至11.433万亿美元，去年第四季为11.589万亿美元。外汇储备的下降始于去年第三季。
第一季已配比外汇储备降至6.062万亿美元，之前一季为6.086万亿美元。(完)
(编译 陈宗琦/孙国玉；审校 张涛)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。