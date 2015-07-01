美元首季全球外储占比上升 欧元降至13年低位--IMF数据

路透纽约/伦敦6月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周二公布的数据显示，美元在全球外汇储备中的占比连续第四季上升，而欧元占比则下跌至13年低点。

美元在全球外汇储备中的占比第一季上扬至64.1%，相当于3.887万亿(兆)美元。各界预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将至少升息一次，而美元指数也在3月中触及12年高点。

“这显示美元仍为全球储备货币，未来许多年都将如此，”华盛顿Tempus Consulting市场主管John Doyle。

“在希腊债务问题未决的情况下，各国央行与投资者倾向于卖出欧元、持有像美元这类更稳定货币，并不令人意外，”他表示。

欧元的占比下降至20.7%，创下13年低点。第一季在已配比或已知的全球外汇储备中，欧元由1.343万亿美元下滑至1.256万亿美元。

分析师称，随着欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元的资产购买计划并实行负利率，亚洲各国央行加大了出售欧元的力度。

欧元兑美元在3月16日触及12年低点1.0457美元，第一季度累计跌逾11%。

“亚洲各央行一直在调整外汇储备结构，降低欧元比重，”瑞银集团(UBS)外汇策略师Geoff Yu称。

IMF数据显示，全球外汇储备第一季降至11.433万亿美元，去年第四季为11.589万亿美元。外汇储备的下降始于去年第三季。

第一季已配比外汇储备降至6.062万亿美元，之前一季为6.086万亿美元。(完)

(编译 陈宗琦/孙国玉；审校 张涛)

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