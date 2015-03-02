美元全线上扬 澳元因降息风险走势堪忧

路透悉尼3月3日 - 周二早盘美元指数在略低于11年高点处徘徊，美国公债收益率(殖利率)上升使美元相对欧元占据上风，市场交易呈震荡格局。

美元指数.DXY最高攀至95.514，超过1月23日触及的前高点95.481.该指数创下2003年9月以来新高。

美元指数上涨，而欧元EUR=跌破1.1200美元；美元兑日圆则JPY=触及三周高位120.19日圆。欧元最新报1.1186美元。

美元多头无视一系列美元数据疲软影响，包括美国消费者支出再度下滑，以及制造业活动放缓。

美国公债收益率(殖利率)上涨也为美元提供支撑，10年期美债收益率US10YT=RR涨至接近2.10%，进一步脱离1.93%的上周低位。

“我们的分析师仍预期美联储首度升息时间为今年9月，并认为美国联邦公开市场委员会(FOMC)在3月的货币政策会议中放弃‘耐心’的措辞，”法国巴黎银行分析师在客户报告中表示。

相反，市场似乎押注澳洲央行周二稍后将连续第二次降息。

因此，澳元/美元AUD=D4从近期高位0.7914美元回落至0.7767。

交易员表示，澳洲央行若采取“按兵不动”的决定，应会激发一波澳元空头回补涨势。反之，若央行降息并发布立场偏于温和的声明，可能令澳元跌向一个月前创下的六年低点0.7627。

上周末路透调查访问的经济学家对于澳洲央行是否降息至纪录低点2.0%，两种预测差不多平分秋色。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1182 1.1183 -0.01 -7.56 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.13 120.12 +0.01 +0.38 119.68

欧元/日圆 EURJPY=R 134.33 133.77 +0.42 -7.22 144.78

美元/瑞郎 CHF= 0.9578 0.9578 +0.00 -3.65 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5364 1.5362 +0.01 -1.34 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2535 1.2535 +0.00 +7.89 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7759 0.7765 -0.08 -5.01 0.8168

新西兰元/美元 NZD= 0.7507 0.7506 +0.01 -3.72 0.7797

澳元/日圆 AUDJPY=R 93.210 93.330 -0.13 -4.64 97.750

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 90.180 90.350 -0.19 -3.35 93.310

英镑/日圆 GBPJPY=R 184.57 184.43 +0.08 -0.97 186.38

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0329 1.0334 -0.05 -1.34 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 王颖/陈宗琦/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰)

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