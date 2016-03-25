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中国财经 | 2016年 3月 25日 星期五 13:11 BJT

若美元大涨人民币或再现下行压力--中国央行政策委员

路透博鳌3月25日 - 北京大学教授暨中国央行货币政策委员会委员黄益平周五表示，如果未来几个月美元大幅上涨，人民币将再次面临下行压力。

黄益平重申了官方立场，称中国央行在管理人民币兑一篮子货币汇率，而非兑美元汇率。

黄益平是在博鳌论坛上发表上述言论的。

近期官方数据显示，随着人民币汇率企稳，中国资本外流有所放缓，这在一定程度上是美元全线回落的效应，因为有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐的预期有所降温。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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