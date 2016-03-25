若美元大涨人民币或再现下行压力--中国央行政策委员

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透博鳌3月25日 - 北京大学教授暨中国央行货币政策委员会委员黄益平周五表示，如果未来几个月美元大幅上涨，人民币将再次面临下行压力。
黄益平重申了官方立场，称中国央行在管理人民币兑一篮子货币汇率，而非兑美元汇率。
黄益平是在博鳌论坛上发表上述言论的。
近期官方数据显示，随着人民币汇率企稳，中国资本外流有所放缓，这在一定程度上是美元全线回落的效应，因为有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐的预期有所降温。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)