美国股市收低 因对全球债市的忧虑加重

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月12日 - 美国股市周二收跌，因全球公债收益率近期不断攀升，令原本担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)最终将升息的投资者的忧虑加重。
美国公债收益率触及六个月高位后小幅回落，令美国股市在大跌后缩减跌幅。
近期美国公债和德债收益率意外急升，连日来让美股投资者感到不安。
“短期而言，股市被利率牵制，”Plimsoll MarkCapital董事总经理Jim Awad说，“利率攀升的程度不足以促使美联储加以控制，金融市场状况收紧，这是人们不愿看到的。”
指标美国10年期公债收益率稍早触及11月中来最高水准，之后略为回落。美国公债收益率持续处于高位，意味着借贷成本上升，这将导致公司扩充业务的成本增加。
而此时投资者正在为美联储何时开始升息而纠结。
道琼工业指数.DJI收跌36.94点，或0.2%，至18,068.23点；标准普尔500指数.SPX回落6.21点，或0.29%，至2,099.12点；Nasdaq指数.IXIC收挫17.38点，或0.35%，至4,976.19点。
Awad称，如果借贷成本最终上升至足以威胁美国经济复苏的程度，美联储可使用的政策选项非常有限，因为目前美国利率已接近零。
在利率不确定性不断增强之际，标普500指数市盈率已接近17倍，高于10年平均市盈率中值15倍。
美国线上(AOL)AOL.N暴涨18.62%，收报50.52美元，此前威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)宣布将收购美国线上，交易价值约44亿美元。[nL3S0Y361G]威瑞森通讯股价跌0.36%。
苹果(AAPL.O)下滑0.36%，对Nasdaq指数和标普500指数的拖累最大。
标普500指数10大类股中有八类收低，材料类指数.SPLRCM下挫1.03%，跌幅居前。
标普能源指数.SPNY上涨0.44%，因油价上升约3%，受美元走弱和也门战事提振。
水和空气过滤器制造商Pall Corp PLL.N暴涨19.44%，此前华尔街日报报导，该公司处于竞价出售的最后阶段。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约59亿股，低于过去五日日均成交量68亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,679和1,367家，比率为1.23:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,556和1,187家，比率为1.31:1。
有4只标普500指数成份股触及52周新高，6只成份股触及新低。有59只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，60只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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