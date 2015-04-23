路透调查：美国经济第二季料反弹 强势美元构成威胁

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿4月22日 - 一份路透调查显示，美国经济增长第二季料将反弹，但强势美元有可能成为阻力，并促使美联储将首次升息推迟到今年更晚的时候。
美国经济2015年初急刹车，遭遇多重不利因素打击，包括恶劣的冬季天气、全球需求疲弱以及西海岸的港口劳资纠纷。美元走势和能源价格下跌也抑制了经济活动，企业获利亦受损。
虽然有诸多迹象显示经济正在复苏，但3月的就业、零售销售、房屋开工和制造业数据显示，经济可能缺乏去年那样的活力，当时经济增长摆脱严寒天气引发的下滑并迅速回升。
“增长势头缓慢可能令6月加息前景变得复杂，”道明证券(TD Securities)驻纽约的副首席经济学家Millan Mulraine说。“我们认为9月份会议是最早的加息时点，届时的经济形势才能使人们对经济复苏的持续性有足够的信心。”
路透调查的85名经济学家预计，美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率增长3.1%，3月份预估为增长3.0%。2015年全年增长预估为2.8%。
对第一季度增长的预估从2.3%下调至1.2%。政府将在下周三公布第一季度GDP初值。
消费者支出料会推动第二季度经济增长，美国家庭预计将花掉2014年底和今年年初因油价下降而省下的大笔花销。美国家庭的储蓄正处于逾两年高点。
“油价下跌使消费者有笔意外之财可以支配，”Moody's Analytics资深经济学家Ryan Sweet说。
**油企削减资本支出的高峰已过?**
虽然油田服务业者可能继续削减资本支出以因应原油价格下跌，但经济分析师认为最大幅的削减已经执行。
全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)上周表示，已将今年资本支出计划下调约5亿美元至25亿美元。
Halliburton(HAL.N)周一称，资本支出削减约15%至28亿美元。
调查称美元汇率是今年经济增长的最大威胁。去年6月以来美元兑一篮子货币.DXY已升值逾20%。
分析师估计，美元因素可能让今年的经济增长率和通胀率都至少减少0.5个百分点，他们称那降低了美联储9月前收紧货币政策的迫切性。
美联储自2008年12月以来即将短期利率维持在近零水准，但一些官员曾表示6月政策制定会议可能考虑升息。
调查预计，第三季度末联邦基金利率料为0.375%，低于3月调查时预期的0.50%；并预计2015年底时指标隔夜贷款利率为0.625%，也低于3月调查时预期的0.75%。
“我认为，到今年年底前，我们会有一次(升息)，不太可能有两次，”纽约Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。
调查预期，美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数涨幅今年基本保持温和，明年将升向美联储2%的目标水平。
预计扣除食品和能源要素的PCE物价指数今年平均涨幅为1.3%，2016年平均1.7%。(完)
(编译 白云/汪红英/张若琪/刘秀红；审校 张涛/杜明霞/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。