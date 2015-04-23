路透调查：美国经济第二季料反弹 强势美元构成威胁

路透华盛顿4月22日 - 一份路透调查显示，美国经济增长第二季料将反弹，但强势美元有可能成为阻力，并促使美联储将首次升息推迟到今年更晚的时候。

美国经济2015年初急刹车，遭遇多重不利因素打击，包括恶劣的冬季天气、全球需求疲弱以及西海岸的港口劳资纠纷。美元走势和能源价格下跌也抑制了经济活动，企业获利亦受损。

虽然有诸多迹象显示经济正在复苏，但3月的就业、零售销售、房屋开工和制造业数据显示，经济可能缺乏去年那样的活力，当时经济增长摆脱严寒天气引发的下滑并迅速回升。

“增长势头缓慢可能令6月加息前景变得复杂，”道明证券(TD Securities)驻纽约的副首席经济学家Millan Mulraine说。“我们认为9月份会议是最早的加息时点，届时的经济形势才能使人们对经济复苏的持续性有足够的信心。”

路透调查的85名经济学家预计，美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率增长3.1%，3月份预估为增长3.0%。2015年全年增长预估为2.8%。

对第一季度增长的预估从2.3%下调至1.2%。政府将在下周三公布第一季度GDP初值。

消费者支出料会推动第二季度经济增长，美国家庭预计将花掉2014年底和今年年初因油价下降而省下的大笔花销。美国家庭的储蓄正处于逾两年高点。

“油价下跌使消费者有笔意外之财可以支配，”Moody's Analytics资深经济学家Ryan Sweet说。

**油企削减资本支出的高峰已过?**

虽然油田服务业者可能继续削减资本支出以因应原油价格下跌，但经济分析师认为最大幅的削减已经执行。

全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)上周表示，已将今年资本支出计划下调约5亿美元至25亿美元。

Halliburton(HAL.N)周一称，资本支出削减约15%至28亿美元。

调查称美元汇率是今年经济增长的最大威胁。去年6月以来美元兑一篮子货币.DXY已升值逾20%。

分析师估计，美元因素可能让今年的经济增长率和通胀率都至少减少0.5个百分点，他们称那降低了美联储9月前收紧货币政策的迫切性。

美联储自2008年12月以来即将短期利率维持在近零水准，但一些官员曾表示6月政策制定会议可能考虑升息。

调查预计，第三季度末联邦基金利率料为0.375%，低于3月调查时预期的0.50%；并预计2015年底时指标隔夜贷款利率为0.625%，也低于3月调查时预期的0.75%。

“我认为，到今年年底前，我们会有一次(升息)，不太可能有两次，”纽约Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

调查预期，美联储追踪的个人消费支出(PCE)物价指数涨幅今年基本保持温和，明年将升向美联储2%的目标水平。

预计扣除食品和能源要素的PCE物价指数今年平均涨幅为1.3%，2016年平均1.7%。(完)

(编译 白云/汪红英/张若琪/刘秀红；审校 张涛/杜明霞/王兴亚)

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