美元会在美联储缩减QE之际走强吗？TIC数据令人对此生疑

路透8月16日 - 市场和多数分析师(包括我自己在内)认为，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减量化宽松(QE)规模，则美元将迎来一段走强时期。这是合理的假设，因为一般认为美联储量化宽松利空美元，所以开始结束量化宽松自然会导致美元走强。

昨日美国财政部公布的美国国际资本流动(TIC)数据令人对上述假设产生一丝疑问。TIC数据已经很久不受关注了，因为它是落后数据(昨晚公布的是6月数据)，而且与美元走势的相关性不是很强。但是，周四的数据令人玩味。外资(中国和日本)出售了逾660亿美元的较长期美国公债，这是历来的最大出售规模，而且高于雷曼兄弟倒闭当月的出售额。而且值得注意的是，美联储在同月(6月)提出了削减/退出现有量化宽松政策的大致时间表。

中国和日本拥有巨额美国公债，是美元资产的最大持有者。如果美联储不再买进大部分美国新债，令他们恐慌的话，他们将开始减持美国公债，我们可能会看到美元贬值的意外一幕，同时较长期美国公债收益率却节节攀升。

同样令人深思的是，有些人认为中国和日本卖出美国公债的威胁，可能促使美联储暂停缩减购债规模，或者至少会小心翼翼地处理此事--这种观点同样对美元不利。

许多市场人士想不明白，为什么在周四的交投中，以往的关联性会如此逆转。正常情况下，当美联储政策预期转向强硬和美国股市下滑时，美国公债收益率会上涨--美元显露明显强势。周四的情况则是“三重卖压”，在“抛售美国”的狂潮中，美国公债、美国股市和美元都同时落难。也许，财政部TIC数据提供这一切的幕后原因。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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